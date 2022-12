Des milliards en aides ponctuelles pour mettre le Québec à l’abri d’une récession

Les mesures promises par le gouvernement de François Legault pour lutter contre l’inflation coûteront 13,2 milliards de dollars à l’État québécois, qui s’apprête à affronter une importante stagnation économique en 2023 – peut-être même une récession.

Le ministre des Finances, Eric Girard, a déposé jeudi sa plus récente mise à jour économique et budgétaire, un document de moins de 200 pages composé en grande partie de mesures pour « faire face à la hausse du coût de la vie ». Celles-ci représentent en effet 95 % des nouvelles dépenses gouvernementales annoncées.

À l’approche de 2023, le grand argentier du Québec revoit substantiellement ses perspectives économiques futures. Évaluée à 3,1 % en 2022, la croissance du PIB réel devrait passer à 0,7 % l’an prochain. « Il s’agit d’une importante révision à la baisse par rapport à la prévision de mars 2022, alors qu’une croissance de 2,0 % était attendue en 2023 », constate le ministre Girard dans un communiqué de presse.

Mercredi, la Banque du Canada a relevé son taux directeur à 4,25 %. Il s’agit du plus haut niveau atteint par cet indicateur depuis 2008, année de récession au Canada. Dans le contexte, Québec n’ajoute pas de mesures à son « bouclier anti-inflation » promis en campagne électorale.

Si le scénario économique le plus rose parle de « stagnation », le gouvernement n’exclut pas non plus que le Québec entre en récession. Dans un « scénario alternatif » présenté dans sa mise à jour, Eric Girard évoque un « choc » qui ferait décroître le PIB réel du Québec d’un point de pourcentage en 2023. Cette rechute économique aurait pour effet de tirer le déficit du Québec vers le bas entre 2023 et 2026.

Le ministère des Finances anticipe un manque à gagner budgétaire de 5,2 milliards pour l’exercice financier 2022-2023, principalement causé par le versement des chèques de fin d’année aux Québécois et la bonification du crédit d’impôt pour le soutien aux aînés. Après avoir modifié la Loi pour le repousser, Québec estime toujours que « le retour à l’équilibre budgétaire [se fera] d’ici 2027-2028 ».

Un bouclier à 5,1 milliards pour l’an un

Québec multiplie les mesures d’aide ponctuelles depuis le début de l’année. Au printemps, trois quarts des Québécois recevaient un versement de 500 $ pour pallier la hausse du coût de la vie. Des millions de contribuables recevront dans les prochains jours — ou ont déjà reçu — un deuxième chèque de jusqu’à 600 $, cette fois.

Dans son bouclier anti-inflation maintes fois vanté en campagne électorale, la Coalition avenir Québec s’était aussi engagée à bonifier le crédit d’impôt pour le soutien aux aînés. Chose promise, chose due : les aînés de 70 ans et plus vivant seuls et gagnant moins de 64 195 $ auront accès à des montants de jusqu’à 2000 $ par année. Près de 400 000 personnes supplémentaires y auront accès.

En tout, cette mesure coûtera 8 milliards de dollars au Trésor québécois.

Avec Florence Morin-Martel

D’autres détails suivront.