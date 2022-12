Québec dépose un projet de loi pour le partage des données dans le réseau de la santé

Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, a déposé mercredi un nouveau projet de loi visant à ce que les données en santé soient « rattachées au patient » plutôt qu’à l’endroit où les soins ont été prodigués.

« Quand un patient change de professionnel, quand il change de médecin, quand il change de lieu, il faut qu’il recommence toute son histoire », a souligné M. Caire. Le projet de loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives veut corriger cette situation en favorisant un meilleur partage des informations entre les établissements.

Une première mouture, le projet de loi 19, avait été déposée en décembre 2021 par le ministre de la Santé, Christian Dubé, mais était morte au feuilleton à la fin de la session dernière.

M. Dubé a souligné sa joie de pouvoir soumettre le texte législatif tôt durant ce deuxième mandat du gouvernement Legault, car il est essentiel à la réalisation de son plan de « refondation » du système de santé. « On l’a vu particulièrement au début de la pandémie qu’il nous manquait beaucoup d’informations pour être capable de poser les bons gestes », a-t-il affirmé.

Comme la vaccination, « tout doit se faire par téléphone ou par ordinateur » en matière de données en santé, a fait valoir M. Dubé. « On n’est pas là aujourd’hui. » Mais selon lui, le projet de loi favorisera une circulation des renseignements plus « fluide mais aussi plus sécuritaire ».

S’il est adopté, le texte législatif permettra aussi de regrouper les règles encadrant l’accès aux renseignements en matière de santé et services sociaux, qui sont dispersées dans différentes lois à l’heure actuelle.

Cette situation complexifie le travail du personnel sur le terrain, a dit le ministre Dubé. « Qui n’a pas entendu un médecin ou une infirmière se plaindre de ne pas avoir accès aux données de son patient ? »

Éric Caire s’est voulu rassurant auprès des Québécois qui pourraient avoir des craintes concernant la protection de leurs renseignements personnels. Des mécanismes sont prévus afin d’en assurer la sécurité et la confidentialité.

