Les oppositions préoccupées par la suspension de deux présumées lanceuses d’alerte

Les trois partis d’opposition ont affirmé mardi être préoccupés par la suspension sans solde de deux présumées lanceuses d’alerte par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord en raison d’un « bris de confidentialité ».

Révélée mardi par Le Devoir, cette punition infligée à deux éducatrices d’un centre de réadaptation de la Direction de protection de la jeunesse (DPJ) de Baie-Comeau est « complètement inacceptable », a affirmé le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, en point de presse.

L’employeur affirme avoir identifié deux sources d’un reportage sur les lacunes dans l’aide aux jeunes en difficulté en épiant les courriels de trois employés.

« On a consulté leurs courriels à leur insu, s’est désolé M. St-Pierre Plamondon. On a mis du temps en gestion pour punir les gens qui éclairent le public sur comment les fonds publics sont utilisés. »

De tels gestes nuisent au travail journalistique en créant « un environnement de répression » pour ceux « qui sonnent l’alarme », a-t-il ajouté.

Le chef péquiste a demandé une réaction « prompte et publique » au gouvernement par rapport à cette punition du CISSS de la Côte-Nord. Il souhaite que Québec légifère pour mieux protéger les lanceurs d’alerte.

« Tacitement, là, ce que la CAQ fait, c’est cautionner ces gestes-là en disant : Nous, on contrôle notre image avant de s’intéresser au problème, a-t-il soutenu. Et, s’ils n’agissent pas, là, c’est ça qu’ils disent à la population. »

« Si on n’a pas ces yeux et ces oreilles sur le terrain, comment on va savoir, nous, comme population, les horreurs qui se passent ? » a pour sa part questionné la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé.

De son côté, le chef intérimaire libéral, Marc Tanguay, a jugé la situation « excessivement préoccupante ». « Il va falloir faire toute la lumière là-dessus », a-t-il dit.

S’il est nécessaire de bonifier la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics pour mieux protéger les lanceurs d’alerte, « on le fera », a ajouté M. Tanguay.

D’autres détails suivront

Avec Marco Fortier