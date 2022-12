Les oppositions demandent à Québec de mettre fin aux cyberviolences

Des députés de l’opposition et les cinéastes Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist ont réclamé lundi que le gouvernement agisse pour contrer les cyberviolences faites aux femmes, notamment en instaurant une formation obligatoire aux policiers sur la question.

« M. le premier ministre Legault, est-ce qu’il faudra qu’un cyberagresseur passe de la parole à l’action et tue une femme pour que vous agissiez et que vous enrayiez réellement la misogynie en ligne ? », a affirmé lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale Mme Clermont-Dion. Cette dernière a réalisé avec Mme Maroist le long métrage documentaire Je vous salue salope qui suit le parcours de quatre femmes de différents pays ayant reçu des messages et menaces sur Internet durant plusieurs années.

L’une des protagonistes, Laurence Gratton, était d’ailleurs présente pour témoigner du harcèlement en ligne qu’elle a vécu pendant cinq ans. Après la sortie du film le 9 septembre dernier, son « agresseur est revenu à la charge », a-t-elle raconté. « Je suis retournée voir la police et, encore une fois, on a refusé de prendre ma plainte. On m’a dit qu’elle ne constituait pas une réelle menace, et encore aujourd’hui j’ai peur. Je n’en peux plus. »

La pétition Stop les cyberviolences demande donc au gouvernement québécois de rendre obligatoire pour les policiers une formation sur le harcèlement en ligne et ainsi leur permettre de mieux recevoir les plaintes. « La cyberviolence a des impacts concrets, réels dans la vraie vie, et non pas uniquement dans la vie virtuelle », a dit Ruba Ghazal, députée de Québec solidaire dans Mercier.

Les élus québécois doivent aussi faire pression auprès du gouvernement fédéral afin qu’il adopte une loi « forçant les géants du web à supprimer les contenus haineux sous peine d’une amende substantielle », réclame la pétition.

Selon Léa Clermont-Dion, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette a « une ouverture » par rapport aux revendications concernant le harcèlement en ligne. « Mais on pense quand même qu’il y a une pression populaire qui doit être envoyée. »

D’autres détails suivront.