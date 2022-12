L’abandon du serment au roi en voie de se concrétiser

L’abandon du serment au roi à l’Assemblée nationale pourrait arriver dès la semaine prochaine. Un projet de loi le rendant facultatif a été inscrit au programme législatif, et un consensus se dessine au Salon bleu.

Le ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, a inscrit vendredi au feuilleton de l’Assemblée nationale son projet de loi « visant à reconnaître le serment prévu par la Loi sur l’Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger ». Selon les règlements parlementaires, il pourra être déposé au plus tôt mardi.

Déjà, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) s’est dit prêt à adopter le texte de loi en faisant appel à la procédure accélérée. En obtenant un consensus de tous les partis représentés au Parlement, il pourrait donc permettre aux élus non assermentés du Parti québécois de siéger la semaine prochaine.

Jusqu’ici, l’opposition officielle libérale ne s’était pas engagée à participer à cette entente. En début de semaine, le chef intérimaire du Parti libéral, Marc Tanguay, avait exigé une commission parlementaire sur le serment, ce qui aurait fortement mis en danger une adoption avant la fin de la session, vendredi prochain. « J’aimerais ça, moi, entendre des constitutionnalistes nous dire jusqu’à quel point le Québec peut le faire », avait-il dit mardi.

Trois jours plus tard, même s’il souhaite toujours des consultations, il n’en fait plus une « condition sine qua non ». « Si le projet de loi contient exactement ce que l’on pense, autrement dit faire en sorte de rendre optionnel le serment au roi, il est clair que nous, on va collaborer pour que ça soit adopté rapidement », a indiqué vendredi M. Tanguay.

Le Parti libéral justifie sa volte-face dans la saga du serment au roi par le fait « que la population s’y attend ». « C’est clairement dépassé. Il n’y a pas personne qui va venir vous dire : on tient au serment au roi », a dit M. Tanguay.

Le refus des trois élus du Parti québécois de prêter serment au roi Charles III leur a valu d’être refoulés aux portes du Salon bleu jeudi, après une décision de la présidente de l’Assemblée nationale. Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, refuse toujours, comme ses collègues Pascal Bérubé et Joël Arseneau, de prêter serment. Il ne pourra donc siéger qu’au moment où le projet de loi de la CAQ sera sanctionné.