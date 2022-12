Les élus péquistes se butent aux portes du Salon bleu

Le refus des députés du Parti québécois (PQ) de prêter serment au roi Charles III leur a valu d’être refoulés aux portes du Salon bleu jeudi. La présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, leur a interdit d’y pénétrer.

Pour une première fois depuis le début de la législature il y a deux jours, le trio d’élus mené par le chef Paul St-Pierre Plamondon a tenté de faire son entrée dans la salle de l’Assemblée nationale en matinée, avec l’objectif de participer aux activités parlementaires. Après avoir gravi les marches qui lient le hall de l’hôtel du Parlement au Salon bleu, ils ont été accueillis par un gardien de sécurité, qui leur a indiqué avoir reçu l’ordre de ne pas les laisser passer.

Le chef péquiste a demandé de parler à la sergente d’armes Véronique Michel, chargée de la sécurité dans l’enceinte, qui lui a répondu que l’ordre de la présidence était « clair » et lui « disait de ne pas laisser rentrer [les députés du PQ] parce qu’[ils] n’ont pas prêté serment ». « Aujourd’hui, je vais vous demander de respecter ce qui a été demandé », a-t-elle ajouté.

Paul St-Pierre Plamondon accepte son sort. Dans les moments suivant cet échange, il s’est engagé à « laisser l’institution faire son travail ». « J’attends la décision de la présidente », a-t-il indiqué.

Et celle-ci ne s’est pas fait attendre. Dès l’ouverture de la séance, un peu après 10 h, la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, a soutenu que l’avis rendu le mois dernier par son prédécesseur François Paradis — et qui interdisait à quiconque n’avait pas prêté serment à la Couronne de siéger — était « final et sans appel ».

Les trois élus péquistes avaient lancé une dernière ligne à l’eau mardi, lorsqu’ils avaient demandé à la présidente de « trouver une solution ». Mercredi, cette dernière avait laissé planer le doute. « On verra demain ! », avait-elle lancé au Devoir.

Interrogé dans les moments précédant le coup d’éclat péquiste mardi, le premier ministre François Legault a rappelé que son gouvernement déposerait un projet de loi la semaine prochaine « pour abolir le serment au roi ». Entretemps, les laisser siéger « pourrait avoir un impact sur les lois qu’on vote ».

« Moi, je pense que la priorité actuellement, c’est de travailler à aider les Québécois à faire face à l’inflation. Si, pour le Parti québécois, il y a d’autres priorités, bien, c’est leur choix », a-t-il dit.

D’autres détails suivront.