Fitzgibbon évoque une immigration 100 % francophone… avec exceptions

L’accueil de 100 % d’immigrants économiques francophones évoqué mardi par le premier ministre François Legault doit faire l’objet d’exceptions selon le secteur. C’est du moins ce qu’en pense le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui en appelle à « faire attention ».

Même si « ce serait le fun d’avoir 100 % », « il faut être réaliste, puis il faut balancer ça avec les besoins », a souligné l’élu de Terrebonne quelques minutes avant une séance du conseil des ministres, mercredi.

La veille, le premier ministre Legault avait détaillé devant les journalistes ses désirs de tendre vers une immigration économique « 100 % francophone » en 2026. « On va continuer de poser des gestes pour absolument stopper le déclin du français », a-t-il dit.

Or, moins de 24 heures plus tard, des ministres du gouvernement caquiste mettent leur grain de sel. Le jour même du discours inaugural primoministériel, M. Fitzgibbon a affirmé qu’il fallait « y aller [au cas] par cas ». « Dans la filière batterie, on a des Coréens qui sont ici avec POSCO. Il faut faire des exceptions. Je pense qu’il faut faire attention avec les règles générales », a-t-il dit.

La ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, a quant à elle un préjugé favorable vis-à-vis les locuteurs d’une langue latine, comme l’espagnol ou l’italien. « On va orienter nos mesures de recrutement en fonction de la connaissance du fait français, en fonction du fait que les pays [d’origine] sont francotropes. Par exemple, les locuteurs d’une langue latine », a lancé Mme Fréchette à la presse parlementaire.

« Est-ce que les francophones vont suffire à notre demande ? Ça, c’est ce qu’on va voir à l’usage », a-t-elle ajouté. Dans ses compétences, donc, le Québec acceptera plus difficilement un Allemand ou un Anglais qu’un Mexicain ou un Espagnol.

Mme Fréchette refuse de croire que tendre vers une immigration majoritairement francophone est une « mission impossible ». « Il y a plus de 300 millions de locuteurs francophones de par le monde. Donc, je ne peux pas croire que, parmi ce bassin-là, il n’y en aura pas suffisamment qui correspondront au profil dont on a besoin sur le plan économique. »

