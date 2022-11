La rentrée parlementaire à Québec se fait sur fond de manifestations

La session parlementaire s’est ouverte mardi au son des slogans de trois manifestations devant l’Assemblée nationale réclamant la réforme du mode de scrutin, l’abolition du serment au roi et la valorisation de l’éducation comme « priorité des priorités » du gouvernement.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a beau avoir fait élire 90 des 125 députés, plusieurs groupes de protestataires — ainsi que certains élus péquistes et solidaires — se sont réunis sur la colline parlementaire en cette journée froide de fin novembre.

Près de la Fontaine de Tourny, devant l’hôtel du Parlement, une première manifestation pour réformer le mode de scrutin a croisé celle qui avait ensuite lieu pour abolir le serment au roi Charles III.

Lors d’un court discours au deuxième événement, le chef du Parti québécois (PQ,) Paul St-Pierre Plamondon, a affirmé que les deux manifestations portaient sur le même sujet. « Dans les deux cas, il s’agit d’un système qu’on n’a pas choisi et qui ne nous représente pas dans nos valeurs, a-t-il dit, après avoir été accueilli par les applaudissements de la foule. Nos valeurs étant celles d’une démocratie qui est saine. »

Les deux autres députés péquistes, Joël Arseneau et Pascal Bérubé, étaient présents aux côtés de M. St-Pierre Plamondon. Tous trois ont refusé de prêter serment à la couronne britannique. Il s’agit toutefois d’une exigence pour siéger à l’Assemblée nationale, faute de quoi les élus peuvent être expulsés du Salon bleu.

Pour une réforme du mode de scrutin

Un peu plus tôt, des manifestants ont brandi des pancartes où l’on pouvait lire « Chaque voix compte » en écoutant le discours de Maël Ferland-Paquette, porte-parole de la Mobilisation citoyenne pour une réforme du scrutin.

Ce n’est pas le gouvernement de François Legault qui va « changer » le système électoral, selon lui. « On ne mord pas la main qui nous nourrit et la division, ça nourrit la CAQ. »

Au lendemain des dernières élections, M. Legault a dit ne pas vouloir rouvrir le débat sur le mode de scrutin. Son parti avait pourtant promis une telle réforme lors des élections de 2018. Durant la campagne électorale, le premier ministre a affirmé que le sujet n’intéressait que « quelques intellectuels ».

Rencontré près des haut-parleurs où résonnent les chansons de Jean Leloup, le manifestant James Rouillon brandit fièrement une pancarte où l’on peut lire « François Legault menteur !!! Signé : un non-intellectuel qui veut que ça change ».

Les propos de M. Legault au sujet de la réforme du mode de scrutin sont « un mépris de tous ceux qui ne sont pas intellectuels et qui ont le droit d’avoir leur opinion », soutient M. Rouillon, venu de Longueuil pour protester. S’il ne partage pas les idées du chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, il estime « impensable » et « ridicule » qu’un parti ayant récolté 12,91 % des voix n’a aucun siège à l’Assemblée nationale.

Le 3 octobre dernier, la CAQ a raflé 90 des 125 circonscriptions du Québec avec seulement 41 % du vote populaire. L’opposition officielle, le Parti libéral du Québec (PLQ), a récolté 14,4 % du suffrage universel et 21 sièges. Ils seront 19 à compter du 1er décembre. Avec 15,4 % du vote populaire, Québec solidaire a de son côté fait élire 11 députés, tandis que le Parti québécois (PQ) se retrouve avec 3 élus et 14,6 % du suffrage universel.

Plus tôt, une vingtaine de membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) ont accueilli les députés qui entraient à l’Assemblée nationale avec un kiosque distribuant du café et un « plan de cours ». Ce dernier s’intitule « Faire de l’éducation une priorité nationale ».

Cette priorité ne doit pas être seulement celle du nouveau ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, soutient Mélanie Hubert, présidente de la FAE. « On a rencontré M. Drainville hier [lundi] et il nous disait qu’il ne croyait pas possible à lui seul au cours d’un seul mandat de réussir à régler le sort de l’éducation dans son ensemble. C’est une question d’impliquer un peu tout le monde. »

D’autres détails suivront.