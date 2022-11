Le Parti québécois (PQ) a finalement signé vendredi un accord avec les autres partis pour la reconnaissance des groupes parlementaires au Salon bleu. Le chef Paul St-Pierre Plamondon a dit avoir fait « quelques gains modestes avant de signer une entente à rabais ».

Après avoir amené les négociations parlementaires sur la place publique la semaine dernière car il « n’avait aucun levier », le PQ a réussi à obtenir « 7 % des questions au lieu de 5 % », ce qui signifie deux questions par semaine, a écrit M. St-Pierre Plamondon dans une publication diffusée sur Facebook.

En ce qui concerne le budget, la formation politique recevra 570 000 dollars au lieu de 495 000 dollars ce qui lui permettra d’embaucher un employé de plus. Elle aura droit à un siège « d’observateur » au Bureau de l’Assemblée nationale déterminant le fonctionnement interne et l’organisation des travaux pendant une session parlementaire.

Paul St-Pierre Plamondon a affirmé être allé « chercher le maximum » pour le PQ dans les circonstances en signant l’entente avec la Coalition avenir Québec (CAQ), le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS). Il déplore des conditions « où nos vis-à-vis sont juges et partis, où il n’y a aucun pouvoir de négociation, aucun processus indépendant et très, très peu de bonne foi ».

Mercredi, les péquistes ont « appris qu’une offre écrite nous excluant avait commencé à circuler entre les trois partis et qu’ils étaient prêts à la signer sans notre accord », affirme le chef. Cette procédure est légale, car le règlement de l’Assemblée nationale exige un fort consensus et non l’unanimité pour une telle entente, explique-t-il.

Dans le contexte, M. St-Pierre Plamondon s’est résigné à signer un accord afin de ne pas perdre son statut de chef lui permettant de poser des questions au Salon bleu.

L’élu péquiste a accusé le premier ministre François Legault de ne pas avoir tenu parole lorsqu’il avait affirmé au lendemain des élections « qu’il fallait être sensible aux distorsions démocratiques du dernier scrutin et qu’il ne fallait pas les accentuer davantage ».

Le Parti québécois a obtenu 14,61 % du vote populaire le 3 octobre dernier, mais seulement trois sièges à l’Assemblée nationale. L’opposition officielle a récolté 14,37 % des voix, mais 21 circonscriptions. Ce nombre chutera à 19 le 1er décembre prochain avec le départ de l’ancienne cheffe Dominique Anglade. Québec solidaire a pour sa part 11 élus et remporté 15,43 % au suffrage universel.

Avec François Carabin

