La vaccination gratuite contre l’influenza étendue à tous les Québécois

Le gouvernement du Québec annonce que la vaccination contre l’influenza sera dorénavant gratuite pour tous les Québécois qui désirent s’en prévaloir, dès ce vendredi.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux explique que sa décision a été prise après que des consultations ont été menées auprès de la Santé publique.

Les autorités constatent que les maladies virales provoquent un achalandage important dans les services d’urgence. De plus, la croissance marquée de l’influenza, la présence du virus respiratoire syncytial (VRS) et celle encore importante de la COVID-19, combinées à l’arrivée imminente de la période des Fêtes, justifient l’élargissement de l’accès au vaccin contre l’influenza, à leur avis.

Le ministère invite les familles ayant des enfants âgés de moins de six mois et les travailleurs de la santé à se faire vacciner sans délai. Il en est de même pour les personnes plus à risque : celles âgées de plus de 60 ans, celles qui sont atteintes de maladies chroniques, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes aux deuxième et troisième trimestres de leur grossesse, de même que les personnes qui habitent sous le même toit que les personnes précédentes ainsi que les proches aidants.

Il y a trois semaines, la Santé publique estimait qu’environ un demi-million de Québécois n’ayant pas fait d’infection et avec une vaccination non à jour étaient à risque. Elle réitérait alors l’importance d’avoir une vaccination à jour contre la COVID-19 et pour les clientèles plus vulnérables d’aller chercher une dose de vaccin contre l’influenza.

Les autorités préviennent que l’élargissement de la gratuité de la vaccination est exceptionnel pour cette année et qu’il sera réévalué l’année prochaine.

Quant aux personnes qui ont payé pour se faire vacciner contre l’influenza cet automne, elles ne pourront pas être remboursées.