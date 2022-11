Les psychologues du secteur public veulent être entendus à Québec

Les syndicats qui représentent les psychologues du secteur public demandent à rencontrer les ministres de la Santé, de l’Éducation et du Conseil du trésor, devant la « situation critique du manque de psychologues », en lien selon eux avec leur rémunération.

Les réseaux de la santé, des services sociaux, de l’éducation et du collégial ont peine à retenir et attirer des psychologues, vu leurs conditions de travail, affirment ces organisations syndicales. Plusieurs psychologues préfèrent oeuvrer au privé, où ils sont mieux rémunérés.

Les huit organisations syndicales concernées rappellent que des plaintes de maintien de l’équité salariale datant de 2015, touchant ces psychologues du secteur public, n’ont toujours pas été réglées.

Elles avaient demandé l’institution d’un forum pour régler ces plaintes, mais soutiennent avoir récemment essuyé un refus.

L’APTS (Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux), le SPGQ (Syndicat des professionnels du gouvernement), deux entités du SCFP (Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ), deux fédérations affiliées à la CSN et deux fédérations affiliées à la CSQ réclament donc une rencontre avec les ministres concernés pour discuter du dossier.