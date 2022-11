Québec solidaire réclame un gel des tarifs gouvernementaux

Pour aider les Québécois à traverser « la crise historique » de l’inflation, Québec solidaire (QS) a demandé mercredi le gel de tarifs de l’État comme Hydro-Québec, les services de garde ou les frais de scolarité.

« Qui en ce moment a les moyens de se payer une hausse d’Hydro ? » a soulevé le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, en marge du caucus d’avant rentrée parlementaire. Le gel proposé serait d’une durée d’un an, car « la crise est temporaire », a-t-il expliqué, flanqué de ses députés.

Cette proposition survient une semaine après l’annonce du ministre des Finances, Eric Girard, concernant une première étape de plafonnement de tarifs.

Une modification réglementaire restreindra à 3 % la hausse du prix du permis de conduire et de l’immatriculation, de la contribution payée dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et de la contribution pour une chambre individuelle ou semi-privée dans un centre hospitalier de soins de courte durée. Un projet de loi devra être déposé prochainement pour élargir cette mesure aux frais de scolarité et de garderie.

Gabriel Nadeau-Dubois a accusé le gouvernement d’être « incohérent ». La Coalition avenir Québec « dit vouloir s’occuper du coût de la vie, elle dit que c’est sa priorité, mais en même temps elle va augmenter les factures des Québécois de 3 % », a-t-il asséné.

D’autres détails suivront.

Avec Alexandre Robillard