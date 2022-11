Une manifestation se tiendra à Québec pour une réforme du mode de scrutin

« Trahis » par le résultat des dernières élections, des manifestants réclameront un changement de mode de scrutin devant l’Assemblée nationale le 29 novembre prochain.

« Au lieu d’être heureux d’avoir choisi des dirigeants qui nous ressemblent, on se retrouve avec une boule au ventre et un sentiment de désespoir, a déploré en conférence de presse Maël Ferland-Paquette, porte-parole de la Mobilisation citoyenne pour une réforme du scrutin, qui organise la protestation. Le 3 octobre, je me suis senti trahi. » L’évènement se tiendra à midi à Québec, le jour de l’ouverture de la session parlementaire.

L’association étudiante de premier cycle de la Faculté de philosophie de l’Université Laval a d’ailleurs voté une journée de grève le 29 novembre. Le mode de scrutin actuel « ne fait que renforcer une perte de diversité de points de vue à l’Assemblée nationale et une distorsion entre le vote populaire et le nombre de sièges », a souligné Jeanne Magnan-Lapointe, membre de l’exécutif de l’association. D’autres regroupements étudiants pourraient leur emboîter le pas.

Le 4 octobre dernier, au lendemain des élections, le premier ministre François Legault a dit ne pas vouloir rouvrir le débat sur le mode de scrutin. En 2018, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait pourtant promis une telle réforme si elle était élue.

Le projet de loi 39, qui proposait la mise en place d’un mode de scrutin mixte compensatoire, a été déposé en septembre 2019, mais le gouvernement a renoncé à l’adopter.

Le système démocratique actuel au Québec est « brisé », a fait valoir Jean-Benoît Ratté, représentant du Mouvement démocratie nouvelle. « Le problème, c’est que le seul parti qui est en mesure de mener à terme une réforme du mode de scrutin, c’est le même parti qui a outrageusement été avantagé par ce système brisé. »

La CAQ a raflé 90 circonscriptions, mais seulement 41 % du vote populaire. L’opposition officielle, le Parti libéral du Québec (PLQ) a récolté 14,4 % au suffrage universel, mais a remporté 21 sièges le 3 octobre dernier.

Avec 15,4 % du vote populaire, Québec solidaire a fait élire 11 députés, tandis que le Parti québécois (PQ) se retrouve avec 3 élus (14,6 %). Le Parti conservateur du Québec (PCQ) ne sera pas représenté à l’Assemblée nationale, même s’il est allé chercher 12,9 % des voix.

Les organisateurs de la manifestation n’ont pas voulu s’avancer concernant le nombre de personnes attendues mardi prochain. « S’il y a 200 personnes qui sont là, je vais être vraiment content, a fait valoir Maël Ferland-Paquette. Ça va être 200 personnes de plus que d’habitude au lendemain des élections. Mais je pense qu’on va être plus que ça. »

D’autres actions visant à réclamer une réforme du mode de scrutin auront lieu prochainement, a assuré M. Ferland-Paquette.

D’autres détails suivront.