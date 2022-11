Maltraitance avérée dans deux CHSLD privés: Québec promet des mesures

Une enquête confiée par Québec révèle que de la « maltraitance sous toutes ses formes » a été commise dans deux CHSLD privés du sud-ouest de Montréal.

À la lumière de ces constats, la nouvelle ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, a promis de prendre les moyens pour assurer la qualité des soins et la sécurité des résidents dans tous les milieux de vie pour personnes aînées au Québec. Elle a d’ailleurs annoncé jeudi la mise en oeuvre de plusieurs mesures qui toucheront l’ensemble du réseau privé de la province.

La ministre Bélanger souhaite notamment recruter une vingtaine d’inspecteurs pour accroître les visites et les inspections non annoncées dans les résidences privées pour aînés. L’élue caquiste veut aussi conventionner « plus rapidement » une vingtaine de CHSLD privés dans la prochaine année.

Les résidences Les Floralies, situées dans les arrondissements de Lachine et de LaSalle, ont été mises sous tutelle par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour une période de 180 jours, depuis le 1er septembre. Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal administre provisoirement ces établissements à la suite d’allégations de maltraitance.

Violence et négligence

Un gestionnaire du MSSS à la retraite, Michel Delamarre, a été mandaté en août dernier pour mener une enquête sur les résidences Les Floralies. Son rapport rendu public jeudi a confirmé des actes de « violence et de négligence de la part de certains employés et de la négligence reliée à la gestion déficiente des résidences ».

« Une multitude de soins et services n’ont pas été rendus aux résidents ou l’a été trop souvent en écart aux pratiques reconnues », écrit-il.

Le sous-effectif du personnel, une gouvernance déficiente et une désorganisation du travail sont entre autres montrés du doigt. Le premier responsable est « définitivement » l’exploitant, indique M. Delamarre. Les deux résidences Les Floralies sont la propriété de la Maison Vivalto, mais leur direction est assurée par un actionnaire local.

Dans son rapport, l’enquêteur fait une vingtaine de recommandations.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse canadienne pour les nouvelles.