Première salve de plafonnement des tarifs gouvernementaux à Québec

Le ministre des Finances, Eric Girard, a annoncé mercredi une première ronde de plafonnement de tarifs gouvernementaux afin de les soustraire à une hausse brutale en raison de la forte inflation.

Durant la campagne électorale, la Coalition avenir Québec a promis que son premier projet de loi servirait à atténuer ainsi leur indexation automatique.

Mercredi, M. Girard a affirmé qu’il procède finalement plus tôt, par voie réglementaire, pour certains coûts dont l’ajustement annuel intervient le 1er janvier.

La modification réglementaire annoncée mercredi limite à 3 % l’augmentation du prix des permis de conduire et de l’immatriculation, de la contribution payée dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et de la contribution pour une chambre privée ou semi-privée dans un centre hospitalier de soins de courte durée.

Sans ces modifications, l’indexation de ces prix aurait été de plus de 6 %. Le plafonnement de ces tarifs gouvernementaux privera les coffres de l’État de 331 millions de dollars.

Le dépôt d’un projet de loi sera est toujours prévu au cours des prochaines semaines pour élargir ce plafonnement à d’autres tarifs gouvernementaux.

Les travaux parlementaires doivent reprendre le 29 novembre.

Plus de détails suivront.