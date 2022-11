Pas de retour au caucus libéral pour la députée exclue Marie-Claude Nichols

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ) Marc Tanguay n’a pas réussi à réintégrer au caucus la députée exclue Marie-Claude Nichols, même s’il en avait fait sa priorité depuis sa nomination jeudi dernier.

« J’aurai tout essayé en ce qui a trait à la vice-présidence », a affirmé en point de presse mardi M. Tanguay. Ce dernier, qui a présenté des excuses à la députée concernant son exclusion, a dit toujours souhaiter son retour dans les rangs de l’opposition officielle. « Si Marie-Claude Nichols dit “Je veux mettre de côté la troisième vice-présidence, Marc, est-ce qu’on peut discuter de quelles seraient mes fonctions”, la table est grandement ouverte à plusieurs possibilités », a-t-il dit.

Le chef par intérim a fait volte-face lundi soir, après avoir proposé à Mme Nichols d’occuper pendant deux ans le poste de troisième vice-présidente qu’elle convoitait. Cette option envisagée dans une « phase exploratoire » a été retirée par M. Tanguay pour préserver « la cohésion de l’équipe », a-t-il dit. Le député de Viau, Frantz Benjamin, avait menacé de quitter le caucus s’il perdait une partie de cette fonction qui lui avait été confiée par l’ex-cheffe Dominique Anglade.

M. Benjamin a affirmé mardi dans une courte déclaration que « toute cette histoire » est maintenant derrière lui. Il appuie totalement le chef par intérim Marc Tanguay, a-t-il assuré, au Salon rouge du parlement.

La députée de Vaudreuil, elle, a affirmé sur les ondes du 98,5 FM qu’elle demeurait libérale, mais préférait attendre « le prochain chef » pour retourner au parti. « J’ai l’impression qu’on ne me veut même plus dans mon propre caucus », a déploré Mme Nichols.

Marie-Claude Nichols a été éjectée du caucus du PLQ le 27 octobre dernier après avoir refusé des responsabilités au sein du cabinet fantôme de Mme Anglade. Cette dernière a démissionné de son poste de cheffe le 7 novembre dernier.

D’anciens élus libéraux avaient vivement critiqué la décision de Dominique Anglade d’exclure Marie-Claude Nichols du caucus. L’ancienne cheffe avait d’ailleurs échoué à la réintégrer dans les rangs du parti.

« Remous » et chefferie

À l’approche du début des travaux de l’Assemblée nationale le 29 novembre prochain, Marc Tanguay a affirmé qu’il était « grand temps » de se retrousser les manches. Les libéraux tiennent d’ailleurs un caucus mardi, mercredi et jeudi cette semaine pour se préparer à l’ouverture de la session parlementaire.

Questionné à savoir si les derniers jours l’ont dissuadé de se lancer dans la course à la chefferie du parti, Marc Tanguay a rétorqué que non. « Ce ne sont pas des affaires faciles, ce ne sont pas des heures heureuses, mais ce sont des heures que tout chef doit savoir passer à travers », a-t-il affirmé.

« Jamais la troisième vice-présidence de l’Assemblée nationale n’aura, dans notre histoire, créé autant de remous », a souligné le chef intérimaire. Le PLQ devra déterminer quand se tiendra la course au leadership permanent, a-t-il précisé.

Plus de détails suivront.