Fortin et Derraji pensent à la chefferie libérale, mais rejettent l’intérim

Deux députés libéraux ont avoué jeudi réfléchir à se lancer dans la course au leadership, alors même que le caucus se réunissait pour choisir son chef par intérim.

Les élus André Fortin et Monsef Derraji ont tous deux fait une croix sur le poste de chef intérimaire, en matinée, tout en laissant la porte grande ouverte à une candidature à la chefferie permanente du Parti libéral du Québec (PLQ).

« Je ne suis pas venu ici ce matin pour fermer la porte [à une course à la direction] », a lancé M. Fortin lorsqu’interrogé sur ses intentions de se lancer. « J’y réfléchis », a dit M. Derraji en anglais.

« Débat d’idées »

Aux yeux d’André Fortin, le rôle de chef intérimaire « demeure incompatible » avec la direction du PLQ, parce qu’il ne permet pas d’exprimer « des idées nouvelles, des idées audacieuses » et de « brasser le parti un peu »… ce pourquoi il rejette l’intérim que plusieurs analystes le voyaient occuper.

« Après la campagne électorale, je n’étais pas intéressé. Il y a cinq jours, avant la démission de Dominique Anglade, je n’étais pas intéressé. Je vous avoue qu’aujourd’hui, ma réflexion n’a pas changé », a-t-il dit, avant de se lancer dans une envolée lyrique sur le rôle de chef permanent.

« On a besoin de redéfinir le Parti libéral, on a besoin d’une vision, a-t-il dit. On a besoin, vraiment, d’expliquer aux Québécois qui on est et d’amener le parti ailleurs. […] Moi, j’en ai des idées. »

Sans confirmer noir sur blanc qu’il se lancera dans une course à la chefferie au moment où elle sera déclenchée, M. Fortin a indiqué jeudi qu’il amorçait une tournée du Québec. « Je vais être à la Chambre de commerce de Maniwaki cette fin de semaine. » Seul député issu des régions dans le caucus libéral, il compte amener une vision « unique ». Nommer un chef « qui comprend les régions, qui sait c’est quoi vivre en région » sera important, a-t-il soutenu.

Monsef Derraji, lui, a déjà des appuis. « Il y a beaucoup de gens qui m’encouragent à aller de l’avant », a affirmé celui qui, dans le dernier mandat, occupait le rôle important de porte-parole en matière de santé du PLQ. Il souhaite un « débat d’idées » durant la course à la chefferie, mais ne s’engage pas officiellement à se lancer.

« Revenir à la base, c’est très important. Écouter nos militants, revenir au travail terrain », a soutenu M. Derraji, jeudi.

« L’exécutif du parti a entre les mains les règles de la prochaine course, une fois ces règles […] dévoilées, là, je vais dévoiler mon intérêt », a-t-il poursuivi.

Marc Tanguay à l’intérim ?

Le député qui occupera le siège de chef dans l’attente du choix d’un chef permanent sera choisi ce jeudi au parlement par le caucus libéral. Selon André Fortin, « un député d’expérience » s’est proposé. Jeudi, l’élu de LaFontaine, Marc Tanguay, n’a pas voulu dire s’il s’agissait de lui.

« J’aurai une conversation avec les collègues et je vous reviendrai là-dessus », a-t-il lancé quelques instants avant de s’engouffrer dans le Salon rouge, où l’attendaient les députés de sa formation.

D’autres détails suivront.