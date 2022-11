Québec pourrait revoir à la hausse le seuil de 50 000 immigrants

Après avoir dit que ce serait «un peu suicidaire» de le faire, le gouvernement de François Legault pourrait envisager de rehausser les seuils d’immigration au-dessus de 50 000 par année ou bien de les «indexer».

Le premier ministre Legault a entrouvert la porte en mêlée de presse ce matin à une révision des limites annuelles d’accueil des nouveaux arrivants. «Actuellement, il y a une baisse à chaque année du nombre de Québécois qui parlent français. Donc, il faut trouver le moyen, dans les 50 000, d’en avoir plus qui parlent français», a-t-il d’abord affirmé.

«Une fois qu’on aura atteint cet objectif-là, bien là, on pourra se parler: est-ce que c’est possible d’accueillir plus d’immigrants francophones?»

M. Legault se réjouit que l’an dernier, 80% des immigrants accueillis par le Québec parlaient français. «Par contre, c’était dans une situation spéciale, avec la pandémie. On utilisait aussi beaucoup le [Programme de l’expérience québécoise], avec les étudiants. Est-ce qu’on est capable de répéter ça? C’est ce que [la nouvelle ministre de l’Immigration] Christine Fréchette est en train de regarder actuellement», a indiqué le premier ministre.

Le Québec serait-il en train de créer une nouvelle catégorie d’immigrants? La ministre Fréchette n’a pas voulu répondre mercredi, à la sortie du conseil des ministres. «On garde le cap sur le 50 000», a-t-elle répondu, simplement.

Aux yeux du ministre des Finances, Eric Girard, il est aussi possible de penser que le Québec pourrait «indexer» ses taux d’immigration annuellement. «C’est une possibilité. S’il était indexé à 2%, ce serait 50 000, 51 000, 52 000, comme ça. Mais, vraiment, je vous encourage à poser des questions à la nouvelle ministre de l’Immigration», a-t-il soutenu.

«Suicidaire» ou pas ?

Pourtant, pendant la campagne électorale, la Coalition avenir Québec de François Legault tenait mordicus à geler ses taux d’immigration à 50 000 par année, ce qui lui avait valu des critiques de toutes parts: le Parti libéral et Québec solidaire proposaient de les hausser substantiellement, le Parti québécois, de les rabaisser à 35 000.

Dans un discours devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, M. Legault était allé jusqu’à dire que «tant qu’on n’aura pas stoppé le déclin du français, je pense que pour la nation québécoise, qui veut protéger la langue, ce serait un peu suicidaire d’aller augmenter [les seuils]».

L’ex-ministre de l’Immigration Jean Boulet avait d’ailleurs dû reculer le mandat dernier après avoir dit aux journalistes que faire passer le seuil d’immigrants de 50 000 à 58 000 en cinq ans avait quelque chose d’«intéressant», «qui doit être considéré».