Le gouvernement Legault crée une classe d’adjoints ministériels bénévoles

Le gouvernement de François Legault a annoncé vendredi la création d’une nouvelle catégorie d’adjoints ministériels bénévoles.

Au total, 22 députés ont été promus à titre d’adjoint gouvernemental des ministres du gouvernement, un poste qui n’existait pas auparavant.

Cette nouvelle fonction n’est pas rémunérée, contrairement à celle des 20 adjoints parlementaires prévus par la Loi sur l’Assemblée nationale, dont la nomination a été annoncée simultanément vendredi.

Le porte-parole du Cabinet du premier ministre, Ewan Sauves, a expliqué au Devoir que les adjoints gouvernementaux auront exactement les mêmes responsabilités que leurs collègues qui touchent une indemnité en plus de leur rémunération de député, tel que prescrit dans la loi.

« C’est la même fonction, les mêmes responsabilités, la même influence, le même pouvoir auprès du ministre, a-t-il dit. Aux yeux de M. Legault et du gouvernement, il n’y a pas de hiérarchie entre un adjoint parlementaire et un adjoint gouvernemental. La seule différence est que l’un est prescrit pas la loi et l’autre l’est pas. »

Avec 90 députés et 30 ministres, la Coalition avenir Québec réussit ainsi à offrir plus de responsabilités à ses élus qui n’ont pas obtenu de portefeuille ministériel, a-t-il précisé.

« On est venu créer des postes d’adjoints gouvernementaux pour pouvoir donner la possibilité à chaque député d’avoir quelque chose qui lui tient à coeur à défendre », a-t-il ajouté.

Une seule vitesse

Malgré l’absence de rémunération dans un cas, M. Sauves a assuré que cela ne créera pas de régime à deux vitesses.

« Tout le monde a à coeur les intérêts du Québec et l’avancement des dossiers, je pense que tout le monde est investi dans cette mission-là, honnêtement on ne le voit pas comme ça », a-t-il affirmé.

Une prime de 20 %, soit 20 312 dollars, porte la rémunération totale des adjoints parlementaires à 121 873 dollars. Leurs collègues adjoints gouvernementaux doivent se contenter de l’allocation de base de 101 561 dollars.

Une réforme parlementaire promise par le gouvernement pourrait prévoir une augmentation des postes d’adjoints parlementaires rémunérés, a indiqué M. Sauves.

Trois des quatre députés qui étaient absents de l’assermentation du Conseil des ministres et qui ont exprimé leur déception de ne pas obtenir de promotion ont reçu vendredi le titre d’adjoint parlementaire ou gouvernemental.

Le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, sera notamment l’adjoint parlementaire du ministre de la Santé, Christian Dubé. Gilles Bélanger, élu dans Orford, occupera la même fonction auprès du ministre des Finances, Éric Girard, comme l’avait indiqué Le Devoir cette semaine. Tous deux étaient adjoints parlementaires lors du dernier mandat.

Le député de Drummond — Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, qui exerçait la fonction rémunérée de leader parlementaire adjoint au cours des quatre dernières années, sera adjoint gouvernemental à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Sylvie D’Amours, une autre députée absente lors de l’assermentation, ne fait pas partie des 42 députés promus vendredi.

D’autres fonctions parlementaires seront toutefois attribuées plus tard, comme celles de présidents de commission parlementaire notamment.

La liste des nominations publiée vendredi montre que certains députés peuvent cumuler la fonction d’adjoint parlementaire et d’adjoint gouvernemental, dont Pierre Dufour, qui relève à la fois du ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon et du ministre de la Culture et responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe.

La formule varie pour les ministres. Certains ont deux adjoints gouvernementaux et aucun adjoint parlementaire ou encore un adjoint de chaque fonction.