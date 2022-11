«On aurait tous préféré que les choses se passent autrement», dit une élue du PLQ

Alors que le Parti libéral du Québec (PLQ) est dans la tourmente, deux nouveaux élus libéraux ont réitéré leur confiance mercredi en la cheffe Dominique Anglade. Mais ils auraient aimé que « les choses se passent autrement » entre Mme Anglade et la députée exclue du caucus Marie-Claude Nichols.

« On est ici en démonstration de support pour notre cheffe », a affirmé Frédéric Beauchemin, critique en matière de finances dans l’opposition officielle, lors d’un point de presse sur l’économie. Au sujet de l’éjection de Mme Nichols, le nouveau député de Marguerite-Bourgeoys estime que « c’est de valeur que ce soit arrivé comme c’est arrivé ».

À ses côtés, la nouvelle élue dans Bourassa-Sauvé, Madwa-Nika Cadet, a souligné que les députés libéraux auraient « tous préféré que les choses se passent autrement ». « Maintenant, c’est un peu derrière nous », a-t-elle ajouté, à Montréal.

Depuis l’exclusion de la députée de Vaudreuil, Mme Nichols, peu de membres du caucus du PLQ se sont exprimés publiquement. Lors d’une mêlée de presse mercredi matin, le leader parlementaire libéral Marc Tanguay a dit avoir « évidemment » toujours confiance en Dominique Anglade.

Questionnés à maintes reprises sur l’agitation au sein du parti, M. Beauchemin et Mme Cadet ont répété qu’ils prenaient plutôt la parole pour aborder les « priorités des Québécois ». Le duo dit ne « pas du tout » avoir l’impression d’être sacrifié pour parler d’économie ce mercredi afin de faire diversion.

En entrevue à RDI mardi soir, Marie-Claude Nichols a expliqué ne pas vouloir réintégrer le caucus libéral pour ne pas être la « bouée de sauvetage d’un leadership qui s’égare dans des décisions inexpliquées, irréfléchies et précipitées ».

Près de 24 heures après avoir rencontré la cheffe, Mme Nichols a déploré ne pas avoir reçu d’excuses de sa part. Dominique Anglade, qui n’est plus la bonne personne « pour être à la tête du PLQ », est « vraiment mal conseillée », a-t-elle assénée. Élue depuis 2014, elle siégera à titre de députée indépendante.

Mardi, Dominique Anglade a dit avoir pris connaissance de cette décision « malgré les nombreuses démarches entamées vendredi dernier pour tendre la main » à Marie-Claude Nichols. « Sachez que la porte reste ouverte », a-t-elle ajouté. Elle estime qu’il est « maintenant temps pour [son équipe] de consacrer [ses] énergies aux enjeux les plus importants ».

Maintenir le cap comme opposition officielle

Malgré les vives tensions au PLQ, Mme Cadet croit que l’aile parlementaire libérale pourra bien exercer sa fonction d’opposition officielle. « On a un caucus qui est uni, a-t-elle dit. Et nous, notre objectif, comme caucus, c’est justement de jouer notre rôle de contrôleur de l’action gouvernementale. »

Madwa-Nika Cadet estime que les périodes agitées font partie de la politique. « On sait que c’est un milieu de vie qui est très imprévisible, qui vient avec ses aléas et c’est correct. Dans notre cas, on est assez emballés de pouvoir siéger le 29 novembre prochain [à la reprise des travaux parlementaires] et de démontrer les différentes failles du gouvernement actuel. »

D’ici la première séance de l’Assemblée nationale dans trois semaines, Mme Anglade pourra solidifier son leadership en parlant « des enjeux qui sont prioritaires pour l’ensemble des Québécois », selon Frédéric Beauchemin.

En raison de la lourde défaite du PLQ le 3 octobre dernier — la formation a seulement remporté 21 sièges, 10 de moins qu’en 2018 — Dominique Anglade doit soumettre son leadership à un vote de confiance d’ici novembre 2023.

D’autres détails suivront.