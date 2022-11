Le ministre Dubé fera le point sur la situation critique dans les urgences

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fera le point en conférence de presse mardi après-midi sur la situation difficile des salles d’urgence du Québec.

La conférence de presse qui aura lieu à Montréal débutera à 13 h.

Selon le site web Indexsanté, qui suit d’heure en heure les taux d’occupation dans les salles d’urgence au Québec, ceux-ci demeuraient très élevés en début de journée, mardi. Ils s’élevaient à 183 % dans la région de Lanaudière, 158 % dans les Laurentides, 137 % en Outaouais, 129 % sur l’île de Montréal, 128 % dans Chaudière-Appalaches, 123 % en Montérégie et 111 % dans la région de Québec.

La semaine dernière, un relevé d’Indexsanté indiquait des taux d’occupation très élevés et de nombreux séjours sur civière depuis plus de 48 heures, mais surtout à Montréal et dans les régions périphériques. Le bilan de mardi démontre que la situation s’est détériorée ailleurs au Québec.

Le ministre Dubé a annoncé la semaine dernière la formation d’une cellule de crise chargée de proposer au gouvernement des solutions à très court terme pour réduire la pression dans les salles d’urgence. Il a demandé à sa sous-ministre, Dominique Savoie, de mettre sur pied cette cellule à laquelle doivent être intégrés, notamment, les présidents des CIUSSS de la région de Montréal.

Le ministre Dubé a aussi demandé au directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, de lui proposer un plan d’action comportant un ensemble de mesures à mettre en place pour résorber la crise et diminuer le surplus d’achalandage attendu dans les salles d’urgence dans les prochains mois.

Le phénomène du débordement dans les urgences ne devrait pas s’amenuiser, selon Christian Dubé, car durant la période des Fêtes qui approche, la présence de virus respiratoires, avec la multiplication des cas d’influenza, est toujours plus importante.

Lors de la conférence de presse de mardi, le ministre Dubé sera accompagné de la sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières, et pharmaceutiques de son ministère, la Dre Lucie Opatrny, et du sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles du ministère, Daniel Desharnais.