La porte du caucus libéral «demeure ouverte» pour la députée exclue Marie-Claude Nichols

Après avoir exclu du caucus libéral la députée Marie-Claude Nichols jeudi dernier, la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, a déclaré lundi que « les événements des derniers jours sont allés trop loin ». Elle tend maintenant la main à l’élue dans Vaudreuil.

« Je me suis bien rendu compte à un moment donné que les choses avaient été faites probablement de manière précipitée, a dit Mme Anglade au Devoir, après avoir rencontré Mme Nichols plus tôt en journée. Au bout du compte, est-ce qu’on cherche un coupable ou est-ce qu’on cherche une solution pour régler la chose ? »

Le 27 octobre dernier, Marie-Claude Nichols a été éjectée du caucus du Parti libéral du Québec (PLQ), après avoir refusé les dossiers liés au transport au sein du nouveau cabinet fantôme de Mme Anglade. Elle convoitait la troisième vice-présidence — un poste réservé à l’opposition officielle — mais la cheffe a plutôt donné son appui à Frantz Benjamin, réélu dans Viau.

La porte du caucus du PLQ « demeure ouverte » si la députée réélue pour un troisième mandat « souhaite défendre les intérêts des Québécois.es au sein de l’opposition officielle », a précisé Dominique Anglade. Cette dernière attend toujours la réponse de Marie-Claude Nichols à savoir si elle souhaite réintégrer les rangs libéraux.

Concernant les fonctions que l’élue pourrait occuper au sein du caucus si elle revient, il y a « différentes choses qui sont sur la table », a dit la cheffe libérale, sans donner plus de précisions. Toutefois, pas question de faire volte-face et d’accorder son appui à Mme Nichols pour la troisième vice-présidence. « C’est un dossier qui est derrière nous. C’est Frantz Benjamin. »

Des jours « difficiles sur le plan humain »

Si des évènements comme l’expulsion d’un membre du caucus font « partie de la politique », ils ne sont pas agréables pour autant, a dit Dominique Anglade. Les derniers jours ont été « difficiles sur le plan humain », a-t-elle souligné.

Mme Anglade dit avoir gardé le silence de jeudi jusqu’à lundi « par respect pour Marie-Claude » et pour « se donner une chance de plus de trouver une solution qui conviendrait à tous ». Mais « dès vendredi », la cheffe de l’opposition officielle souhaitait trouver « une voie de passage », a-t-elle assuré.

Après l’éjection de Mme Nichols, d’anciens élus libéraux comme Lise Thériault et Gaétan Barrette ont vivement critiqué cette décision.

Jeudi dernier, le président du caucus, Enrico Ciccone, avait affirmé qu’un membre de l’équipe libérale doit accepter de participer aux travaux parlementaires, « et non exiger un poste en particulier. Cette manière de penser ne fait pas partie de nos valeurs. »

Vendredi, Mme Nichols avait déclaré qu’elle siégerait à titre de députée indépendante. « Mes valeurs, elles, ne changent pas, elles demeurent libérales », avait-elle dit.

Après l’expulsion de Marie-Claude Nichols, le PLQ compte désormais 20 élus à Québec. Avec seulement 14,4 % du vote populaire (comparativement à 24,82 % en octobre 2018), le parti a enregistré un score historiquement bas le 3 octobre dernier.

Derniers jours agités

Depuis quelques jours, les libéraux traversent une période mouvementée.

Samedi dernier, l’organisateur en chef, Jean-François Helms, a annoncé son départ. Deux semaines après les élections, le directeur des communications de Dominique Anglade, Jeremy Ghio, avait aussi fait savoir qu’il quittait le navire. Questionnée à savoir si d’autres membres de l’équipe s’en iront, Mme Anglade a rétorqué que « ce n’est pas ce qui est prévu. »

Dans un long message diffusé sur les réseaux sociaux, M. Helms s’est engagé à la publication d’un rapport détaillé concernant les échecs et les succès de la dernière campagne électorale. Les premières semaines de la tournée libérale ont été marquées par des problèmes d’organisation, comme le désistement de candidats à la dernière minute.

« Comme organisateur en chef, je me dois d’assurer que les efforts de chaque candidat et de chaque équipe de campagne n’auront pas été en vain », a-t-il écrit.

Avec La Presse canadienne