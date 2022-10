86 des 142 recommandations du rapport Viens en cours de réalisation

Jusqu’à présent, le gouvernement du Québec a réussi à mettre en place — partiellement ou totalement — 86 des 142 recommandations de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (Commission Viens).

Plus de trois années après le dépôt du rapport Viens, ces avancées sont rassurantes même s’il reste beaucoup de travail à faire, affirme Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

« Est-ce que je peux dire que je me réjouis, que je suis sur le party, que je suis heureux ? La réponse est non, dit M. Lafrenière au Devoir. Je suis content, on avance, mais il ne faut surtout pas y aller jovialiste en disant : c’est réglé, on n’en parle plus. »

En septembre 2021, 68 des 142 recommandations étaient en cours de réalisation. En 2020, ce chiffre s’élevait à 51.

Le ministre Lafrenière dit avoir un « gros malaise » avec l’approche « mathématique » concernant le rapport Viens. « C’est dangereux, poursuit-il. On est tous pareils : chaque semaine, je vais faire l’épicerie, je coche ce que j’ai pris et je l’enlève de ma tête. Ma crainte, c’est que comme société on regarde ça et on se dit que c’est fait. »

La recommandation 99, soit « soutenir financièrement et de façon pérenne les services offerts en milieu urbain aux clientèles itinérantes autochtones », est un véritable projet de société, argue-t-il. « La personne qui va se tenir devant toi et dire [la recommandation] 99 est réglée, l’itinérance, c’est terminé, ne la crois pas. »

La Commission Viens avait été mise sur pied à la suite d’allégations d’abus policiers à l’endroit de femmes autochtones de Val-d’Or. Elle avait conclu que les Premières Nations et les Inuit au Québec subissent de la discrimination systémique.

La reconnaissance du racisme systémique par le gouvernement de François Legault ne serait-elle pas la base ? « Si on ne faisait pas d’actions concrètes, la question que tu viens de me poser serait insoutenable pour moi », rétorque Ian Lafrenière. Ce dernier évoque la création du poste de ministre responsable de la Lutte contre le racisme, dont Christopher Skeete a hérité.

Concernant la notion de sécurisation culturelle dans les services de santé, le ministre assure qu’un projet de loi sera déposé « le plus rapidement possible ».

D’autres détails suivront.

Avec Marie-Michèle Sioui