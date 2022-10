Deux «vieux amis» à l’environnement chez Québec solidaire

Ils se sont rencontrés sur les bancs d’école il y a quinze ans. Ils feront maintenant équipe en environnement sur les banquettes du Salon bleu.

Le Devoir a appris que le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, et la députée Alejandra Zaga Mendez se partageront les responsabilités « vertes » dans le cabinet fantôme de la formation politique à l’Assemblée nationale.

Précédemment couverts par la co-porte-parole solidaire, Manon Massé, les dossiers de lutte contre les changements climatiques seront confiés au chef parlementaire de QS dans un esprit de « cohérence ». « En campagne, on avait promis que sous un gouvernement solidaire, la lutte contre les changements climatiques, ça serait une responsabilité du premier ministre », affirme M. Nadeau-Dubois pour justifier cette décision.

En plus de l’environnement, Mme Zaga Mendez hérite, elle, des dossiers de la faune, des parcs, des forêts et des ressources naturelles, notamment.

Pour les deux « vieux amis », c’est une réunion, constate M. Nadeau-Dubois en entrevue avec Le Devoir. « On s’est connus dans nos années de militantisme au cégep. Militantisme étudiant, mais aussi militantisme écologique, déjà, à l’époque », relate l’ex-leader étudiant.

« On se retrouve quinze ans plus tard, en 2022, à l’Assemblée nationale, pour conjuguer nos forces » et mener « la bataille d’une génération », ajoute-t-il.

Des chemins aux « antipodes »

Si leurs vies se sont croisées dans le mouvement étudiant, les deux solidaires ont emprunté des voies différentes dans les années subséquentes. Alors que Gabriel Nadeau-Dubois poursuivait son implication militante, Alejandra Zaga Mendez se lançait dans de longues études postsecondaires.

« Malgré nos parcours de vie qui sont presque aux antipodes, on s’est toujours retrouvés dans cette bataille-là [l’environnement] », observe le co-porte-parole solidaire.

À 34 ans, Mme Zaga Mendez s’amène au Parlement avec un important bagage écologiste. L’ex-présidente de QS détient une maîtrise en ressources naturelles et un doctorat en développement durable. Elle est à l’origine de larges pans du plan climatique solidaire présenté au début de la campagne électorale, le mois dernier.

Selon M. Nadeau-Dubois, l’« expertise » de celle qu’il appelle « Alé » offrira « des outils supplémentaires [à Québec solidaire] pour convaincre [le premier ministre] François Legault d’en faire plus » en matière d’environnement.

De son côté, Mme Zaga Mendez vante les talents de débatteur du chef parlementaire solidaire, qui en a déjà décousu pendant plus d’un an avec François Legault dans la dernière législature. « Gabriel, c’est un parlementaire qui est aguerri. Malgré son jeune âge [32 ans], il est un des parlementaires les plus expérimentés à l’Assemblée nationale et la meilleure personne pour affronter François Legault », signale-t-elle.

« Collaboration » avant tout

Dans la prochaine législature, pas question de menacer le Parlement d’obstruction, comme l’avait fait le parti dans le dernier mandat avec son « ultimatum 2020 » — qui prévoyait la multiplication des gestes d’obstruction si la Coalition avenir Québec ne posait pas certains gestes climatiques —, assure M. Nadeau-Dubois.

Le soir des élections du 3 octobre, le chef parlementaire solidaire avait averti son vis-à-vis caquiste, François Legault : « À chaque fois qu’il va vouloir faire un pas en avant sur l’environnement, je serai son partenaire. À chaque fois qu’il va vouloir faire un pas en arrière, je serai son adversaire. »

C’est avec cette philosophie en tête que le duo environnemental solidaire se présentera au Salon bleu le 29 novembre. « On ne peut pas attendre quatre ans, indique M. Nadeau-Dubois. Quand va venir le temps de parler du troisième lien, François Legault ne nous aimera pas beaucoup. Mais quand va venir le temps de parler de comment en faire davantage pour électrifier plus vite les transports au Québec, bien sûr qu’on va travailler en collaboration. »

Au premier chef, Mme Zaga Mendez invite le gouvernement caquiste à revoir au plus vite son plan vert, qui ne prévoit pour l’instant que la moitié des mesures nécessaires à l’atteinte des cibles québécoises de réduction des émissions de gaz à effet de serre. « Le minimum en ce moment, c’est d’atteindre les cibles qu’on s’est fixées pour le Québec. Et le plan, on n’arrive pas quand on fait le calcul. Ce qu’il nous faut, le plus rapidement possible, c’est atteindre la réduction de 37,5 % [d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990] », soutient-elle.

Nouveau cabinet fantôme

En plus de nommer un nouveau duo environnemental, QS procède à plusieurs changements dans son cabinet fantôme, cet automne. Anciennement à l’économie, la députée de Mercier, Ruba Ghazal, hérite de l’éducation. L’ancienne titulaire de ce poste, Christine Labrie, traitera de justice et de services sociaux, entre autres.

Les nouveaux élus Etienne Grandmont et Haroun Bouazzi commenteront respectivement les transports et les finances. À la veille d’un mandat qui pourrait être dominé par les questions sur le troisième lien Québec-Lévis, c’est le député Sol Zanetti qui s’occupera de la Capitale-Nationale.

Vincent Marissal et Andrés Fontecilla conserveront sensiblement les mêmes charges. La co-porte-parole Manon Massé aussi, avec les relations avec les Premières Nations et les Inuits, les enjeux de diversité de genre et de sexe et l’itinérance.