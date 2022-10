Les membres du PLQ doivent se réunir «rapidement», dit Anglade

Plus de trois semaines après la lourde défaite électorale des libéraux, la cheffe Dominique Anglade estime que les membres du parti doivent se réunir « rapidement » en congrès et se prononcer sur son leadership.

« C’est important pour le parti », affirme-t-elle en entrevue avec Le Devoir. Pour qu’ils aient suffisamment de temps pour tout organiser, le congrès — et la tenue de son prochain vote de confiance — « ne sera pas en janvier [prochain] », précise toutefois Mme Anglade.

Idéalement, ce ne sera pas non plus en novembre 2023, comme le prévoient actuellement les statuts du Parti libéral du Québec (PLQ). « Ce sont des décisions qui vont être prises dans les prochaines semaines [par l’exécutif du parti] », explique-t-elle, assise sur le sofa du « plus petit bureau de comté » au Québec, qui se trouve rue Saint-Jacques, à Montréal. Les murs de la pièce, vert kaki, doivent d’ailleurs être repeints, fait remarquer la députée de Saint-Henri–Sainte-Anne. Quelle sera la nouvelle couleur ? « Rouge », répond-elle du tac au tac.

Malgré des résultats historiquement bas le 3 octobre dernier, avec seulement 21 circonscriptions remportées (6 sièges de moins qu’à la dissolution de l’Assemblée nationale en août dernier), et 14,4 % du vote populaire (comparativement à 24,82 % en octobre 2018), Dominique Anglade est persuadée d’être « toujours la bonne personne » pour diriger le PLQ.

Pourtant, le 12 octobre dernier, plusieurs ex-élus et candidats libéraux défaits ont confié sous le couvert de l’anonymat à La Presse canadienne qu’ils souhaitaient le départ de Dominique Anglade. « On est au lendemain d’une élection. Qu’il y ait des gens qui aient une certaine frustration, c’est normal, je le comprends », dit la cheffe de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, d’un ton posé.

Cette dernière accorde de l’importance à ceux qui « témoignent à visage découvert ». « Il y a assez de personnes qui viennent me voir pour me dire : “Dominique, nous, on est là parce que tu es là, on veut que tu restes, on veut contribuer, on veut se représenter.” C’est là-dessus que tu bâtis. »

Quel score désire-t-elle obtenir lors du prochain vote de confiance ? « Honnêtement, je ne suis pas du tout là, répond la politicienne de 48 ans. Peut-être qu’on va me poser cette question-là tous les jours pendant un an. Je ne le souhaite pas, par contre », dit-elle.

Pas « assez de temps » pour le contenu

En raison de sa défaite cuisante, le PLQ a un « énorme travail à faire sur le terrain », admet Mme Anglade. Même si elle avait misé sur une Charte des régions dans sa plateforme électorale, un seul député a été élu hors de la grande région métropolitaine. La cheffe attribue cela au « peu de temps » dont ils ont disposé pour présenter cette promesse de revitalisation régionale.

Au début de la campagne électorale, les problèmes d’organisation du PLQ — comme le désistement de candidats — ont « occulté complètement l’aspect contenu », se désole-t-elle. « C’est un apprentissage pour moi, le fait que [...] si tu dois répondre à ces enjeux-là, tu ne peux pas répondre à autre chose. »

Elle assure qu’il y aura des changements au sein de sa formation, sans toutefois en dire plus. « Tu ne peux pas penser que tu vas faire la même chose de la même manière et que ça va donner un résultat différent », déclare la cheffe.

Le parti devra aussi réfléchir à son positionnement, ajoute-t-elle. La montée en popularité du Parti conservateur du Québec (PCQ) auprès de l’électorat anglophone force cette réflexion, dit Mme Anglade. Il est d’autant plus important de « bâtir constamment » des ponts avec cette communauté, souligne-t-elle.

Un leadership « au féminin »

Exercer un « leadership au féminin » signifie d’ailleurs « entendre toutes les voix autour de la table », explique Mme Anglade. Cela veut également dire être conscient de certains problèmes « parce que tu les vis », explique-t-elle en regardant au loin. « Je sais ce que c’est de chercher une garderie pour tes enfants et ne pas en trouver. »

Il est cependant aussi question de s’éloigner d’une « approche paternaliste » présente en politique, précise-t-elle, tout en montrant du doigt Pierre Fitzgibbon. Le passage du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie à l’émission Zone Économie sur RDI, lundi dernier, est un exemple à ne pas suivre, selon elle.

La présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, sera invitée à la table du comité sur la transition énergétique « afin qu’elle puisse comprendre » à qui « on [le gouvernement] donne notre énergie », avait affirmé M. Fitzgibbon.

« Ce n’est pas qu’elle ne comprend pas, elle n’est pas d’accord », dit Dominique Anglade, indignée. Quelques jours auparavant, Mme Brochu avait exprimé ses préoccupations sur le maintien de l’indépendance d’Hydro-Québec advenant le regroupement des portefeuilles de l’Énergie et de l’Économie, ce que le premier ministre François Legault a officialisé lors de la formation de son nouveau Conseil des ministres, il y a une semaine.

Mme Anglade dit avoir « remarqué tout de suite » cette « manière de penser » empreinte de paternalisme, selon elle.

La politicienne déplore aussi la valorisation du « combat » en politique, un aspect que les femmes aiment moins, dit-elle. « C’est ça qu’on veut avoir, […] qui frappe le plus fort, en serrant les poings. Est-ce que c’est vraiment ça, la politique ? Est-ce que ça a besoin d’être ça ? La réponse est non », fait-elle valoir à l’approche de la reprise des travaux parlementaires.