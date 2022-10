La campagne de la CAQ a produit 115 tonnes de GES

La caravane de la Coalition avenir Québec (CAQ) a produit tout près de 115 tonnes de gaz à effets de serre pendant la campagne électorale générale. Les compenser coûtera 4000 $ au parti du gouvernement.

Lorsqu’interrogée il y a deux semaines sur l’empreinte carbone de sa campagne, l’équipe caquiste n’avait pas été en mesure de fournir de détails au Devoir, mais s’était engagée à le faire. Chose promise, chose due : la CAQ nous a fourni le tonnage précis généré par l’affrètement de son autobus de campagne, de vols nolisés et d’autres véhicules d’accompagnement.

Ce sont de loin les autobus de la caravane qui ont laissé l’empreinte la plus profonde dans le bilan carbone caquiste. Chacun d’entre eux — autobus du chef et autobus des médias — a produit plus de 33 tonnes de CO2, soit près d’une tonne par jour de campagne.

En embarquant sur des vols nolisés vers les Îles-de-la-Madeleine, la Gaspésie et la Côte-Nord, le contingent caquiste a ajouté 20 tonnes de CO2 à ses émissions. L’utilisation d’un véhicule de repérage et d’un véhicule d’accompagnement a généré 20 tonnes supplémentaires.

Avec un total de 114,77 tonnes de CO2 au compteur, la CAQ s’engage à neutraliser son empreinte carbone en achetant des crédits carbone et en contribuant à la plantation d’arbres et au Fonds de recherche sur les changements climatiques de l’École de technologie supérieure. Il lui en coûtera 4018 $.

Depuis la fin de la campagne électorale, tous les partis ont procédé à l’achat de crédits carbone sauf le Parti conservateur du Québec, qui a pourtant parcouru 11 500 kilomètres sur 36 jours.