Legault maintient plusieurs ténors dans leurs postes

François Legault a dévoilé jeudi un conseil des ministres marqué par un savant dosage de continuité et de nouveauté, au terme d’une opération qui a ajouté Hydro-Québec à l’arsenal économique de Pierre Fitzgibbon.

Sur les 30 ministres assermentés au Salon rouge, 20 faisaient partie du dernier gouvernement. De ce nombre, pas moins de 13 ont été maintenus dans la principale fonction qu’ils exerçaient, à quelques ajustements près. Au total, 10 députés élus pour la première fois le 3 octobre ont obtenu un accès direct au saint des saints.

Le précédent conseil des ministres caquistes comptait 26 ministres. M. Legault a respecté son engagement de maintenir la parité en nommant 16 hommes et 14 femmes, jeudi.

Dans un discours qui a suivi la cérémonie, le premier ministre Legault a mis de l’avant son équipe et rappelé que le slogan de sa campagne était « Continuons ».

« On a une équipe qui est vraiment capable de changer le Québec. Je vais mettre quelque chose au clair : c’était marqué “Continuons” pendant dans la campagne. C’est un peu comme être progressiste-conservateur. C’est : continuons de changer le Québec », a-t-il déclaré en provoquant les applaudissements de son auditoire composé de ses députés, employés et de proches des ministres avec lui.

À la tête d’un caucus qui est passé de 75 à 89 députés, M. Legault a montré qu’il est bien conscient que ses choix l’exposent à des insatisfactions dans ses rangs. Il a affirmé que ses 30 ministres devront travailler étroitement avec les autres élus caquistes.

« Je vois tous les députés qui sont là, a-t-il dit. C’est un exercice humain qui est déchirant, surtout quand on voit la qualité des 90 députés qu’on a. »

Avant la cérémonie, lors d’un très exceptionnel échange avec les journalistes, le directeur de cabinet du premier ministre, Martin Koskinen a rejeté l’hypothèse que le choix de maintenir plusieurs ministres en poste a été fait pour réduire le risque de créer des mécontents.

« L’objectif c’est d’avoir une équipe expérimentée, a-t-il dit. En 2018, on n’avait pas ce privilège là. »

Des ténors et des nouveaux

Des ténors dont Sonia LeBel, au Conseil du trésor, Simon Jolin-Barrette, à la Justice, Benoit Charette, à l’Environnement ont conservé leur poste. Sans surprise, Éric Girard demeure ministre des Finances. M. Legault avait déjà répété durant la campagne que Christian Dubé poursuivrait comme ministre de la Santé.

Les officiers parlementaires demeurent inchangés. M. Jolin-Barrette reste leader en Chambre. Éric Lefebvre continue à titre de whip en chef et Mario Laframboise garde la fonction de président du caucus.

Parmi les nouveaux venus, l’ex-ministre péquiste Bernard Drainville hérite de l’Éducation. Sa collègue Martine Biron sera titulaire des Relations internationales et de la Francophonie. Élue sur la Côte-Nord, Kateri Champagne-Jourdain sera ministre de l’Emploi et responsable de sa région.

Christine Fréchette, qui a été directrice adjointe de cabinet de Jean-François Lisée dans le dernier gouvernement péquiste, a été nommée ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Fitzgibbon et hydroélectricité

Homme fort de M. Legault sur le front économique lors du dernier mandat, Pierre Fitzgibbon a reçu jeudi le portefeuille de l’Énergie, incluant Hydro-Québec, ainsi que la responsabilité de Montréal et sa région, qui se sont ajoutés à son titre de ministre de l’Économie.

Cette perspective avait déjà fuité il y a quelques jours après que la présidente-directrice générale de Hydro-Québec, Sophie Brochu, ait exprimé ses préoccupations pour le maintien de l’indépendance de la société d’État face aux projets d’utilisation d’hydroélectricité à bas prix pour stimuler le développement économique.

Jeudi, M. Legault a affirmé qu’Hydro-Québec jouera un « rôle crucial » pour accélérer la transition énergétique dans le but d’éliminer les gaz à effet de serre d’ici 2050 au Québec. Il a toutefois donné l’indication que M. Fitzgibbon ne sera pas laissé à lui-même dans les dossiers où le développement économique et la transition énergétique se croisent.

Un comité présidé par M. Legault réunira le ministre de l’Économie et ses collègues aux Finances, à l’Environnement et aux relations avec les autochtones ainsi que Mme Brochu. Le chef du gouvernement a expliqué qu’il s’était d’ailleurs entretenu avec Mme Brochu avant d’annoncer sa création.

« On partage le même objectif, a-t-il dit. Nous assurer que Hydro-Québec évolue de façon ordonnée pour le bénéfice de tous les Québécois, y compris bien sûr les prochaines générations. »

Dans un point de presse qui a suivi, M. Fitzgibbon a réagi aux propos de Mme Brochu qui avait mis en garde contre la tentation de transformer Hydro-Québec en « magasin à une piastre de l’électricité dans le monde ».

« Il faut faire attention, a dit le ministre. Moi, je trouve ça un peu particulier de penser que les entreprises penseraient juste à avoir l’électricité à un sou. Ce n’est pas ça. Les entreprises, ce qu’elles veulent ultimement, c’est des produits verts. »

M. Fitzgibbon a affirmé que le comité sera notamment chargé de déterminer comment s’établiront les priorités entre les projets de transition et de développement économique.

« Les deux sont ne sont pas en porte-à-faux, a-t-il dit. On peut verdir l’économie. »

Démotions

Après avoir suscité la controverse en toute fin de campagne électorale avec ses propos sur l’Immigration, Jean Boulet a réussi à garder un siège au conseil des ministres. Après avoir détenu les portefeuilles du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, il devra se contenter du Travail. Il sera également responsable de la région du Nord-du-Québec.

Ministre déléguée à l’Économie dans le dernier gouvernement, Lucie Lecours est redevenue simple députée tout comme son collègue Pierre Dufour, écarté du conseil des ministres après avoir officié à la Forêt, à la Faune et aux Parcs.

La responsabilité de la Forêt a été ajoutée au titre de ministre des Ressources naturelles, accordé une nouvelle venue, Maïté Blanchette Vézina. Benoit Charette a reçu la Faune et les Parcs, qui s’ajoutent à son portefeuille de l’Environnement.

Nathalie Roy, qui a été ministre de la Culture, a confirmé mercredi qu’elle veut devenir présidente de l’Assemblée nationale, une fonction incompatible avec un portefeuille ministériel.