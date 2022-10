En direct | François Legault va dévoiler son nouveau Conseil des ministres

Après « des nuits longues » à y réfléchir, François Legault présentera jeudi après-midi un Conseil des ministres dont la priorité sera l’éducation, a-t-il dit.

En matinée, le premier ministre a demandé au lieutenant-gouverneur Michel Doyon de former un nouveau gouvernement. À 14 h, il révélera tour à tour l’identité des membres de son cabinet. On sait déjà que la nouvelle équipe Legault sera composée d’un plus grand nombre de ministres qu’à la dissolution, en juin. La quasi-totalité des ministres nommés en 2018 devraient conserver leur poste.

Interrogé sur les priorités de son nouveau gouvernement, François Legault a maintenu jeudi que « la priorité des priorités, c’est l’éducation ».

