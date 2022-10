Foncer comme députée «sans retenue, sans réserve»

À la veille du début de la 43e législature, Le Devoir a invité des députés sortants à donner quelques conseils à des recrues, afin de les aider à ne pas se perdre dans les dédales du monde politique. Troisième passage de témoin, entre Méganne Perry Mélançon et Madwa-Nika Cadet.

« Amuse-toi, vas-y sans retenue, sans réserve », indique en guise de premier conseil Méganne Perry Mélançon à Madwa-Nika Cadet, fraîchement élue comme libérale dans la circonscription de Bourassa-Sauvé, à Montréal. Avec le recul, l’ex-députée péquiste de Gaspé, Mme Perry Mélançon, regrette d’avoir « trop [cherché à] éviter les faux pas » durant son unique mandat.

À bord de sa voiture, en route vers Gaspé pour déménager ce qu’elle avait accumulé dans son logement de Québec dans les quatre dernières années, l’ancienne élue du Parti québécois ne se voit pas « comme une perdante », même si elle a été défaite le 3 octobre dernier. « Ce travail-là […], il est gagné pour la circonscription, j’ai mis tout mon coeur et toute mon énergie », dit-elle, les yeux brillants, après avoir immobilisé son véhicule à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent, pour participer à l’appel vidéo.

Pour bien servir les citoyens, Madwa-Nika Cadet doit avoir en tête que sa « voix compte autant » que celle des autres élus, fait valoir Mme Perry Mélançon. « Au début, on emmagasine, on apprend des [politiciens expérimentés], mais il faut aussi à un moment donné être capable de juste s’affirmer », dit celle qui avait été désignée étoile montante par ses pairs députés.

Prendre « plus de risques »

Élue à l’âge de 28 ans, en 2018, Méganne Perry Mélançon confie qu’elle « aurait dû prendre plus de risques » pour être davantage dans l’espace médiatique. « Si tu es trop effacée ou si tu es trop dans la rectitude politique, à un moment donné, il n’y a personne qui te met le micro sous le nez. [Il ne faut pas] se dénaturer, mais les médias cherchent tout le temps le petit quelque chose qui sort de l’ordinaire. »

Un atout que possède la députée libérale Marwah Rizqy, réélue dans Saint-Laurent, souligne-t-elle. Mais l’ex-élue péquiste reconnaît qu’elle n’aurait pas pu « jouer la Marwah ». « Ça ne m’aurait pas ressemblé. »

Madwa-Nika Cadet dit avoir aussi remarqué le travail de Mme Rizqy, même si leurs personnalités sont « très différentes », selon elle. « J’ai une personnalité un peu plus “by the book”, ça va être intéressant de naviguer avec ça », dit l’avocate.

Entretenir de bonnes relations entre élus

Méganne Perry Mélançon garde de bons souvenirs de plusieurs députés d’autres partis. « Les relations en politique, je trouve que c’est ce qu’il y a de plus beau et enrichissant », dit-elle.

Parmi les libéraux, Mme Perry Mélançon nomme l’ex-députée Christine St-Pierre. « On n’a pas du tout la même vie ou la même expérience, mais dans la commission [spéciale] sur l’exploitation sexuelle des mineurs, [Mme St-Pierre] a joué un rôle important, et elle m’a beaucoup fait cheminer là-dedans. »

Plusieurs dossiers se règlent lorsque les caméras sont éteintes,« sur le parquet du Salon bleu », entre ministres et députés des partis d’opposition, poursuit-elle. « À la télé, on est toujours dans les périodes de questions, ça se lance des tomates », admet Mme Perry Mélançon. La réalité est plus nuancée.

Des propos qui rassurent Madwa-Nika Cadet, puisque dans la joute parlementaire, « parfois, ça joue dur », soulève-t-elle. « Si on se lance là-dedans, on a nos convictions. Je pense que la plus grande peur, c’est de se dire : “Est-ce qu’on va se perdre là-dedans ?” »

Pour la nouvelle élue du Parti libéral du Québec, il est nécessaire de rester fidèle à sa « personnalité de collaboration ». Elle nomme l’ancienne députée péquiste Véronique Hivon, reconnue pour son travail transpartisan. « C’est un modèle féminin » en politique, dit-elle. Un modèle « qui fonctionne », ajoute Méganne Perry Mélançon.

Savoir mettre des barrières virtuelles

Parmi les aspects « plus sombres » d’être une femme en politique, Madwa-Nika Cadet aborde la question des commentaires sexistes en ligne. « Les gens se cachent derrière un écran, derrière des noms de profil qui ne sont pas les leurs et qui leur permettent un peu de dire n’importe quoi », se désole-t-elle.

Les attaques envers les politiciennes concernent surtout leur physique et non leurs compétences, renchérit l’ex-élue péquiste. « Ça devient frustrant », souffle-t-elle.

Afficher un code d’éthique dans sa biographie sur les réseaux sociaux peut aider à la gestion des internautes qui dépassent les bornes, selon elle. « [Vous pouvez ainsi] dire : regardez, je vais être obligé de vous bloquer parce que vous ne respectez pas telle ou telle chose, et nous, on applique ce code-là. »

Méganne Perry Mélançon raconte d’ailleurs que ce sont ses conseillers qui écrivaient la première réponse aux citoyens qui la contactaient sur l’application Messenger. « Si [j’avais] à intervenir, je reprenais le dossier. Mais ça permet de se garder une certaine distance qui n’est pas mauvaise pour sa sécurité. »

Madwa-Nika Cadet y voit des conseils précieux. « Les gens ne nous perçoivent pas de la même manière, il y a une familiarité qui vient tout de suite avec le fait d’être une jeune femme […] Je mesure 5 pieds 2, dit-elle en riant. Ça a l’air niaiseux, mais ça joue aussi là-dedans. »

Malgré tout, devenir députée demeure une expérience « absolument géniale », souligne Méganne Perry Mélançon. « J’aimerais donc être dans tes chaussures et vivre [cette expérience] du tout début », dit-elle à Mme Cadet, le sourire dans la voix. Entre les deux femmes de 32 ans, le courant passe.

Des conseils en vrac de Méganne Perry Mélançon « [Il faut] prendre soin de [son] équipe de circonscription. C’est elle qui est en première ligne, qui va être là à l’écoute […] et parfois devoir parler des heures au téléphone avec des citoyens. Elle aussi a besoin de reconnaissance de notre part. » « Laisser l’orgueil de côté, être beaucoup dans l’humilité, […] on ne connaît pas tout et on a des gens autour de nous qui peuvent vraiment nous apporter beaucoup. » « Toujours garder en tête que ce sont les citoyens qui nous donnent un mandat. C’est à eux que nous sommes redevables avant tout. »