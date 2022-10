Le débat sur le serment au roi soulève des «questions légitimes», selon le chef conservateur

Les députés québécois devraient avoir « le libre choix » de décider de prêter serment au roi ou non, lors de leur assermentation, selon le chef du parti conservateur Éric Duhaime, dont la position tranche avec l’attachement des conservateurs fédéraux envers la monarchie.

« C’est une question légitime. Je le dis souvent, je suis quelqu’un qui apprécie la liberté de choix et je pense que c’est une bonne question, une question qui est pertinente », a déclaré M. Duhaime lors d’un point de presse mercredi matin.

En plus du Parti québécois, les élus de Québec solidaire ont révélé qu’ils entendaient, eux aussi, refuser de prêter serment au roi Charles III.

« Les députés devraient avoir le libre choix de décider s’ils doivent oui ou non porter allégeance au roi », a aussi mentionné le chef conservateur, en ajoutant toutefois que les Québécois avaient d’autres priorités comme la lutte à l’inflation.

« God Save the King »

À Ottawa, les conservateurs de Pierre Poilievre n’ont pas clairement pris position sur la question du serment au roi. Or, l’attachement du parti envers la monarchie britannique a souvent transparu dans leurs activités.

Ainsi, lors de la victoire de M. Poilievre à la course à la chefferie en septembre, les organisateurs avaient fait jouer une version instrumentale du God Save the King et projeté des images d’Élisabeth II sur un écran géant. Le décès de la reine avait en outre forcé le parti à revoir ses plans en vue de l’évènement.

À l’époque où il était au pouvoir, le gouvernement de Stephen Harper avait aussi remplacé les oeuvres d’Alfred Pellan au ministère des Affaires étrangères par des portraits de la reine et ordonné que le portrait de la souveraine soit aussi accroché dans toutes les ambassades du Canada à l’étranger.

Avec la collaboration de Marie Vastel