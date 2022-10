Legault insiste sur l’importance de l’unité

Le premier ministre François Legault a invité ses députés à maintenir un front uni, mardi, et à éviter les chicanes de familles.

M. Legault a formulé cette mise en garde après l’assermentation des 90 élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) à l’Assemblée nationale.

« Je ne tolère pas qu’il y ait de la chicane dans la famille », a-t-il ensuite dit dans un discours à ses députés.

M. Legault a insisté sur l’importance que les députés travaillent ensemble et deviennent des amis.

« C’est une vraie famille, la CAQ. En privé, en caucus, on peut tout se dire mais quand on sort on est un bloc uni, impossible à traverser », a-t-il expliqué.

Le caucus de la CAQ est passé de 76 à 90 députés le 3 octobre dernier. La prochaine étape importante, d’ici la reprise des travaux parlementaires le 29 novembre, est le dévoilement du conseil des ministres, jeudi.

M. Legault a répété, comme il l’avait fait durant la campagne électorale, que la qualité des candidats recrutés lui cause « un beau problème » pour la formation du conseil des ministres.

« Ça reste un problème pareil », a-t-il lancé en provoquant les rires de son auditoire, parmi lequel se trouvaient aussi des proches de ses députés.

Un record de femmes élus à la CAQ

M. Legault a souligné que sa formation a fait élire 41 femmes, soit le plus grand nombre jamais atteint dans un parti à l’Assemblée nationale.

« C’est important que les femmes soient là où se prennent les vraies décisions », a-t-il dit.

Parmi elles se trouve également la première élue autochtone, Kateri Champagne-Jourdain, qui représente la circonscription de René Lévesque sur la Côte-Nord.

Mme Champagne-Jourdain a d’ailleurs prêté serment en français et en innu.

« C’est important de préserver et promouvoir les langues au Québec, a-t-elle dit ensuite en mêlée de presse. C’est aussi ce que le gouvernement a fait dans les quatre dernières années. »

Le député de la circonscription de Sainte-Rose Christopher Skeete, qui était responsable des relations avec la communauté anglophone, a prêté serment uniquement en français, alors qu’il l’avait également fait en anglais, en 2018 pour sa première prestation.

 « La langue officielle du Québec, c’est le français », a déclaré dans une mêlée de presse M. Skeete, en insistant sur l’importance de « montrer l’exemple ».

Alors que les députés péquistes ont annoncé qu’ils refuseraient de prêter serment au roi Charles III, tous les caquistes s’y sont prêtés.

Hydro-Québec et autres

Le ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie, Jonatan Julien, s’est fait rassurant sur les relations du gouvernement avec Hydro-Québec, à la suite de déclarations de la présidente-directrice générale Sophie Brochu, qui a insisté la semaine dernière sur l’importance de préserver l’indépendance de la société d’État.

« C’est la première fois que j’entendais parler de ça et le cadre de gouvernance est toujours respecté », a-t-il dit.

Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon n’a pas commenté des informations publiées la semaine dernière indiquant qu’il pourrait être reconduit à la tête d’un super ministère qui serait responsable d’Hydro-Québec.

« À ce moment-là, c’est prématuré de parler de ça, a-t-il dit. On en parlera jeudi. »

La ministre de la Culture, Nathalie Roy a par ailleurs confirmé son intérêt pour le poste de présidente de l’Assemblée nationale.

« Je suis ici depuis 2012 et j’ai toujours dit qu’il y aurait peut-être lieu d’améliorer la procédure parlementaire, a-t-elle dit après la cérémonie. J’ai toujours été attirée par la chose parlementaire, quoi que j’avais d’autres chapeaux. »

Libéraux assermentés

Mardi, les 21 élus du Parti libéral du Québec (PLQ) ont aussi prêté serment au peuple du Québec et à la couronne britannique. Certains d’entre eux ont fait le choix d’être assermentés à la fois en français et en anglais.

« Le caucus libéral est fièrement le plus féminin avec 62 % de femmes », s’est targuée la cheffe libérale Dominique Anglade, lors de son discours, provoquant un tonnerre d’applaudissements.

Si Mme Anglade s’est réjouie d’avoir une équipe « renouvelée », elle s’est dite « entièrement lucide » par rapport aux résultats historiquement bas récoltés par sa formation politique aux élections du 3 octobre dernier, avec seulement 14,4 % du vote populaire. Mis à part Pontiac, en Outaouais, les circonscriptions gagnées par le PLQ se trouvent dans la région de Montréal, Laval ou la Montérégie. « On a un travail à faire pour aller reconnecter avec l’ensemble du Québec », a-t-elle reconnu.

Mme Anglade soutient que sa formation politique jouera son rôle de « chien de garde ». « Si [le gouvernement] fait fi des droits et libertés des Québécois, s’il cherche à diviser plutôt qu’à unir, il trouvera les 21 députés de l’opposition officielle sur son chemin », a-t-elle dit en français, avant de répéter cette partie du discours en anglais.

Avec Marco Bélair-Cirino, Florence Morin-Martel