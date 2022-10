Plus d’un millier d’arbres pour compenser les GES de la campagne électorale

Les partis politiques se lancent dans la plantation d’arbres afin d’effacer l’empreinte carbone qu’ils ont faite durant la campagne électorale. Québec solidaire plantera « 716 arbres » bien comptés, tandis que le Parti libéral « un minimum de 357 », et le PQ, 71. Si elle s’engage à neutraliser ses émissions polluantes, la Coalition avenir Québec ne sait toujours pas comment elle s’y prendra près de deux semaines après le scrutin.

Pour leur part, les conservateurs maintiennent leur position : ils ne compenseront pas les émissions de gaz carbonique libérées par leur caravane tout au long de la campagne électorale. Même si leur autobus a avalé 11 500 kilomètres d’asphalte en 36 jours.

A contrario, les quatre autres partis politiques à avoir fait appel à des autobus de campagne « rembourseront » leur empreinte carbone par l’achat de crédits ou par la plantation d’arbres.

Les périodes électorales entraînent habituellement les formations politiques à parcourir des milliers de kilomètres pour se rendre aux quatre coins du Québec — parfois même à bord d’un avion, comme l’ont fait la Coalition avenir Québec (Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie, Côte-Nord), le Parti libéral du Québec (Îles-de-la-Madeleine, Nord-du-Québec) et le Parti québécois (Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean).

La CAQ roule et roule

Cette année, c’est la caravane de la Coalition avenir Québec qui a franchi la distance la plus importante des cinq principaux partis (plus de 15 000 kilomètres). Avec ses multiples voyages dans l’est du Québec, le Parti québécois arrive deuxième. Important bémol : la caravane de Québec solidaire (QS) — qui abritait son co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois — a parcouru environ 9200 kilomètres, mais la fourgonnette affrétée par Manon Massé pour faire sa propre tournée des campus québécois en a franchi 12 000 de son côté.

Les émissions issues de ce trajet parallèle de la co-porte-parole solidaire sont évidemment moins élevées que celles de la caravane principale. L’empreinte carbone du parti a été calculée à tout près de 50 tonnes de CO 2 — pour les deux caravanes, dont l’autobus des médias.

« Il s’agit de deux fois plus d’arbres que nécessaire pour compenser les émissions, puisque nous avons choisi l’option “préventive” du programme Carbone boréal [programme de compensations carbone de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)] », a écrit au Devoir l’attachée de presse de QS Simone Lirette.

Plusieurs partis politiques, au fédéral comme au provincial, font affaire avec Carbone boréal, explique l’instigateur du projet, le directeur de la Chaire en Éco-Conseil de l’UQAC, Claude Villeneuve. « Supposons qu’il y a 50 tonnes [de gaz à effet de serre], ça va coûter 35 $ la tonne, avance-t-il. Ces 35 $ sont un don à la recherche », dit-il.

Le Parti libéral du Québec avait estimé ses émissions à près de 50 tonnes avant la campagne et les réévaluera, a écrit le directeur des communications du parti de l’opposition officielle, Maxime Roy.

Pas de remboursement

Le PCQ avait déjà indiqué ne pas vouloir compenser ses émissions carbone de la campagne. Les 11 500 kilomètres ajoutés à l’odomètre de son autobus ne modifient pas cette position. « Tous les Québécois doivent pouvoir vivre dans un environnement sain : air, eau et sol. Pour diminuer les coûts et notre impact écologique, le Parti conservateur du Québec a décidé d’utiliser seulement un autobus », a justifié l’attaché de presse du chef Éric Duhaime, Cédric Lapointe, dans un échange de courriels.

« C’est sûr que ça ne rentre pas dans mes valeurs de ne pas compenser, rétorque Claude Villeneuve. [Mais] ça ne m’étonne pas que le Parti conservateur, qui prône les libertés individuelles et qui ne prône pas tellement l’environnement, ne compense pas. »

Le Parti québécois, qui avait aussi un seul autobus, estime à 10 tonnes de CO 2 ses émissions pour les 36 jours de campagne. La Coalition avenir Québec n’a pas pu fournir d’informations sur ses émissions de CO 2 à temps pour la publication de notre article. Elle s’engage toutefois à les rendre publiques et à les compenser.

Une campagne électorale, c’est aussi de longues heures sur la route sans s’arrêter pour manger. Dans les caravanes, les politiciens, les employés du parti et les journalistes grignotent souvent sur le pouce. Malgré cela, un seul parti était équipé d’un bac de compost : Québec solidaire. Le Parti québécois ne s’était équipé que d’un bac à ordures — pas de recyclage.