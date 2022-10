Alexandre Leduc devient leader parlementaire de QS

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, cède sa place de leader parlementaire de Québec solidaire (QS). C’est son collègue d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, qui prendra sa place. Et le menu de ses premières semaines au poste est déjà bien chargé.

Reconnaissance de QS comme groupe parlementaire, stratégies politiques, serment au roi : l’élu solidaire, qui se qualifie d’« un petit peu geek », aura droit à un baptême du feu dans les prochains jours. Mais il n’hésite pas une seconde quand on lui demande quel dossier sera sa priorité numéro un en ce début de session : « Négocier une bonne entente. »

« Malheureusement, les règles un peu archaïques du Parlement font en sorte qu’il faut avoir 12 députés ou 20 % du vote pour être un groupe parlementaire reconnu automatiquement », souligne-t-il. À 11 sièges et 15 % du vote, QS n’atteint pas cette cible qui permet aux partis politiques de disposer de budgets et de temps de parole plus importants. Le Parti québécois (PQ) non plus, d’ailleurs.

Mais tout est possible dans le cadre de tels pourparlers : les deux partis avaient été reconnus dans la dernière législature malgré la taille de leurs députations.

Seul le Parti libéral du Québec (PLQ) — avec ses 21 sièges — a obtenu automatiquement le statut de groupe parlementaire d’opposition cet automne. Jusqu’ici, sa cheffe, Dominique Anglade, refuse d’ouvrir la porte à une reconnaissance des deux autres partis, bien que le premier ministre François Legault l’ait fait.

« Moi, ma priorité numéro un, c’est de préparer cette négociation-là », constate M. Leduc en entrevue. L’ex-syndicaliste s’attend à trouver un PLQ coriace à la table, mais demeure « pleinement confiant » : il croit que QS se verra accorder un statut de groupe parlementaire officiel. « C’est quand même une position assez classique […] de gonfler les muscles et de prendre des postures plus fermes. Donc, moi, ça ne me surprend pas d’entendre ça [de Mme Anglade]. Il y a même quelque chose d’assez normal dans la joute. »

Collaboration et stratégie

QS appuiera-t-il le PQ — qui n’a obtenu que trois sièges le 3 octobre dernier — dans sa quête de reconnaissance parlementaire ? « Je fais attention de ne pas faire des négos sur la place publique », dit M. Leduc, tout en ajoutant qu’« on ne peut pas se retrouver dans un scénario où le PQ se retrouve à trois indépendants ». « Nous, quand on l’a vécu, ça n’a pas été un scénario heureux, relate-t-il. C’est certain qu’on a de la sympathie. »

Sur le plan de la stratégie parlementaire, M. Leduc affirme ne pas être « dans une logique d’obstruction ». QS avait pourtant projeté de le faire avant la pandémie avec son « Ultimatum 2020 », qui prévoyait la multiplication des gestes d’obstruction si la Coalition avenir Québec ne posait pas certains gestes climatiques. « On veut que les choses avancent », dit aujourd’hui le député solidaire, qui en est à son deuxième mandat.

Devenue leader parlementaire en 2021, Christine Labrie a demandé aux co-porte-parole de QS de céder son siège dès la fin de la dernière législature, en juin. « Je me suis rendu compte que le sens de mon travail, je le trouve plus dans les dossiers locaux et nationaux. J’ai préféré me consacrer à ça », dit-elle. Son poste dans le futur cabinet fantôme solidaire reste encore à déterminer.



QS déçu des résultats du 3 octobre Québec solidaire (QS) n’a pas « fait les gains idéaux » et a « déçu » en s’arrogeant onze sièges le 3 octobre, un seul de plus qu’en 2018. C’est le constat qu’ont dressé des députés de la formation de gauche, jeudi, en marge de leur premier caucus postélectoral, à Sherbrooke. « On n’a pas fait tellement d’avancées. Ça me déçoit », a convenu devant les journalistes le député réélu de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla. Après une campagne où le parti a tenté de se poser en « alternative » à la Coalition avenir Québec, QS s’est réveillé le 4 octobre avec onze sièges. S’il a effectué des gains à Montréal — Maurice-Richard et Verdun —, il a perdu un siège en région, dans Rouyn- Noranda–Témiscamingue.