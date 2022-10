Legault annoncera la composition de son conseil des ministres le 20 octobre

Les Québécois connaîtront la composition de leur nouveau gouvernement le jeudi 20 octobre à 14 heures.

C’est le moment choisi par le premier ministre François Legault pour rendre publique la composition de son prochain conseil des ministres, à la suite de l’élection du 3 octobre.

L’assermentation des membres du cabinet aura lieu dans la Salon rouge de l’Assemblée nationale, comme le veut la tradition.

D’ici là, de nombreux députés fraîchement élus ou réélus se tiendront nerveusement près de leur téléphone, espérant recevoir le coup de fil tant attendu qui pourrait changer leur vie.

Ils seront 90 députés sur 125 issus de la formation gouvernementale, la Coalition avenir Québec (CAQ), alors que les places disponibles au cabinet sont comptées. Les déçus et les frustrés seront forcément nombreux.

Durant son premier mandat, M. Legault avait formé un cabinet comptant 26 membres, se situant dans la norme admise et la tradition. Si cette fois-ci, compte tenu du nombre élevé de membres dans son caucus, il choisit d’atteindre ou de dépasser la trentaine de ministres, il se fera probablement accuser de dilapider les fonds publics et de multiplier inutilement le nombre de limousines ministérielles avec chauffeur et garde du corps.

Ce fut le cas en 2002, quand l’ex-premier ministre péquiste Bernard Landry avait provoqué un tollé en fin de mandat, tentant d’acheter la paix dans son caucus avec pas moins de 36 limousines qui défilaient devant le parlement, un record de tous les temps.

Les députés caquistes seront assermentés le mardi 18 octobre à 14 h.