Serment au roi: «Je demande à l’Assemblée nationale de ne pas sévir», dit PSPP

Malgré son insistance à ne pas prêter serment au roi d’Angleterre, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, ne s’attend pas à se voir bloquer l’accès au Salon bleu. « Je demande à l’Assemblée nationale de ne pas sévir », a-t-il dit mardi.

Depuis les locaux de la permanence du PQ, l’avocat de formation a réitéré son engagement à ne pas prêter serment d’allégeance à la couronne britannique. « Je ne considère pas que c’est la question la plus urgente au Québec, mais pour moi, c’est une question de cohérence, a-t-il soutenu devant les journalistes. Et je considère également que, si on veut que les choses changent, bien, il faut agir de manière conséquente. »

Selon la Loi constitutionnelle de 1867, un député élu dans une législature provinciale doit prêter serment au régent en exercice, en occurrence le roi Charles III. Cela a amené des députés comme ceux de Québec solidaire à le prononcer à l’abri des caméras en 2018 en raison de leur opposition à cette tradition.

Or, en campagne électorale, le chef péquiste a maintes fois indiqué qu’il ne procéderait pas par tour de passe-passe et qu’il « contourner [ait] » bel et bien le serment au roi.

Pour mettre son plan à exécution, « PSPP » compte sur les autorités de l’Assemblée nationale pour « ne pas sévir » après son assermentation prévue le 21 octobre. « Je m’attends à ce qu’on ne me bloque pas l’accès au Salon bleu », a-t-il dit mardi.

« On demande aux députés de faire les deux serments l’un après l’autre ; faire un serment de loyauté envers le peuple québécois puis, ensuite, un serment de loyauté envers le roi d’Angleterre, a-t-il ajouté. À sa face même, c’est un conflit d’intérêts. »

D’autres détails suivront.