La sortie de secours du mouvement souverainiste

Hormis dans la circonscription de Camille-Laurin, le vote du Parti québécois s’étiole dans les centres urbains, souvent au profit d’appuis à Québec solidaire. À défaut de s’unir avec le parti de gauche, la formation fondée par René Lévesque risque-t-elle d’être reléguée aux régions ?

L’époque de la domination péquiste dans l’est de l’île de Montréal semble bien lointaine. Après y avoir perdu une part de ses bastions en 2018, le PQ continue de reculer dans la métropole. Dans Hochelaga-Maisonneuve, les péquistes ont amassé presque 2300 voix de moins cette année qu’aux dernières élections générales. Dans Rosemont, où son ancien chef Jean-François Lisée avait mordu la poussière il y a quatre ans, le parti perd près de 3000 votes. Dans Marie-Victorin, à Longueuil, plus de 2000.

Si le PQ a perdu près de 13 000 votes à Montréal par rapport à 2018, il peut se réjouir d’être de retour sur l’île : son chef Paul St-Pierre Plamondon a été élu dans Camille-Laurin, anciennement Bourget. L’avocat de formation a remporté son pari par 2794 voix, après que la candidate de Québec solidaire Marie-Ève Rancourt se fut retirée de la course parce qu’elle avait été surprise à subtiliser un dépliant péquiste en effectuant du porte-à-porte.

Toujours est-il qu’à Montréal, cinq des huit circonscriptions de Québec solidaire sont d’anciens châteaux forts péquistes (Mercier, Gouin, Sainte-Marie–Saint-Jacques, Rosemont et Hochelaga-Maisonneuve). S’il tarde à s’imposer à l’extérieur de Montréal — et même de l’axe de la ligne orange —, le parti de gauche s’est approprié une part importante du vote indépendantiste sur l’île.

QS et le PQ obtiennent pratiquement le même nombre de voix au scrutin universel cette année. À deux, ils cumulent 30 % du vote. Or, Paul St-Pierre Plamondon a une nouvelle fois refusé d’entretenir l’idée d’une fusion ou d’une alliance cette semaine. « Souvenons-nous […] de comment on a été traités en [2017]. Nos militants ne l’ont pas oublié », a-t-il affirmé au lendemain de l’élection, mardi.

L’exemple de l’Union nationale

En 2017, les militants solidaires votaient contre un « pacte de non-agression » avec le PQ qui aurait entraîné le retrait d’un des deux partis dans des circonscriptions potentiellement victorieuses pour l’un d’eux au scrutin de 2018.

L’élection de Paul St-Pierre Plamondon dans Camille-Laurin illustre le potentiel électoral d’un éventuel partage des circonscriptions en vue du scrutin de 2026. « Oui, ça a un peu démontré que ça fonctionnerait », a convenu une source haut placée au Parti québécois, en prenant bien soin de préciser que « si on voulait repartir dans un cycle, il faudrait vraiment que ça soit QS qui amorce les démarches ».

L’alliance entre le Parti conservateur de Maurice Duplessis et l’Action libérale nationale (ALN) de Paul Gouin pourrait servir de modèle aux deux formations souverainistes, avance l’historien Alexandre Dumas dans un entretien avec Le Devoir. « Une fusion serait impossible, mais une alliance ponctuelle où on s’entend sur un programme commun avec un partage des circonscriptions comme ça s’est fait en 1935 serait tout à fait possible. »

À l’approche des élections de novembre 1935, le Parti libéral du Québec occupe les banquettes du gouvernement depuis 38 ans. Sa domination est assurée par une machine électorale redoutable capable de « faire sortir le vote », voire de le trafiquer. En témoigne le taux de participation record de 110 % qui sera enregistré dans la circonscription montréalaise de Saint-Laurent au terme du scrutin.

La popularité des « rouges » s’explique également par l’aura de gestionnaire de leur chef, Louis-Alexandre Taschereau. S’il n’est pas le plus charismatique, le premier ministre libéral a assez bien résisté aux turbulences provoquées par la crise boursière de 1929. « On est la seule province canadienne qui a gardé son gouvernement au lendemain du krach », souligne M. Dumas.

Duplessis ne se fait pas d’illusions. Pour renverser le régime Taschereau, les conservateurs devront s’allier avec l’ALN fondée un an plus tôt par des dissidents libéraux. Leur pacte secret est révélé à la une du Devoir le 8 novembre 1935. En cas de victoire électorale, Duplessis occupera les fonctions de premier ministre à la tête d’un cabinet choisi par Gouin. L’Union nationale est née ! Il ne s’agit pas encore d’une fusion, mais d’une alliance ponctuelle visant à éviter la division du vote.

Le partage des 90 circonscriptions québécoises a été négocié à l’abri des regards dans un chalet des Laurentides. En vertu de leur accord, les conservateurs présenteront 30 candidats contre 60 pour les actionnistes. « Techniquement on pourrait dire que Duplessis s’est mis en danger, observe Alexandre Dumas. En même temps, les candidats de l’ALN se sont placés dans des circonscriptions qui n’étaient pas considérées comme prenables. » Les coalisés sont complémentaires, ajoute le spécialiste de l’époque duplessiste : « Les conservateurs ont l’organisation, l’argent et les militants tandis que l’Action libérale nationale a de grosses vedettes et un programme qui se vend très bien. »

Politicien caméléon, Duplessis adopte volontiers la plateforme de l’ALN, y compris la nationalisation de l’hydroélectricité défendue par le docteur Philippe Hamel. « Leur programme était généralement plus adapté à la réalité urbaine, constate M. Dumas. Ils se sont rendu compte que le Québec n’était plus une province agricole, donc on courtise un peu plus les travailleurs que les cultivateurs. »

Le pacte de non-agression ne s’est pas fait sans heurts. « Il y a eu beaucoup de résistance au sein de l’ALN à Montréal parce que l’on considère que Duplessis n’est pas assez progressiste, qu’il est beaucoup trop près des cultivateurs, qu’on ne peut pas vraiment lui faire confiance pour adopter le programme de l’ALN. »

« Chocs électoraux »

L’Union nationale est aux portes du pouvoir le 25 novembre 1935 avec l’élection de 42 députés unionistes contre 48 pour les libéraux. « L’alliance a eu ses effets, estime Alexandre Dumas. Par contre, il n’y avait pas de sondage d’opinion à l’époque, donc c’est difficile de savoir si les gens auraient voté différemment s’il y avait eu un candidat d’un autre parti sur leur bulletin de vote. »

Les alliances ponctuelles ne mènent pas forcément à « des transferts automatiques », explique le professeur agrégé au Département de science politique de l’Université Laval Éric Montigny. « Ce n’est pas des fichiers Excel, soutient-il. Il y a des électeurs qui vont modifier leur comportement, qui ne suivront pas nécessairement. Comme les gens [à l’Option nationale] qui n’ont pas suivi après la fusion avec QS. »

Dans un contexte où le Parti québécois « poursuit sa désinstitutionnalisation », la formation politique doit « entreprendre des discussions, des redéfinitions, des réflexions en profondeur », estime M. Montigny. « La question, c’est : est-ce qu’ils ont subi assez de chocs électoraux pour passer outre les divergences passées ? »

Avec onze et trois députés élus respectivement, QS et le PQ auront d’autres chats à fouetter en début de mandat. Leur reconnaissance comme groupes parlementaires à l’Assemblée nationale n’est pas assurée. Mardi, la cheffe libérale Dominique Anglade a refusé de dire si elle appuierait leur initiative.