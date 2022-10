Où les principaux partis du Québec ont-ils fait des gains et essuyé des pertes?

Sous la surface lisse de la nouvelle carte politique du Québec se cachent des courants qui témoignent d’un réalignement important de la bataille électorale. Le Devoir a comparé le vote des deux dernières élections, circonscription par circonscription, pour mettre en relief le paysage politique actuel et saisir l’ampleur des changements qui ont balayé la province. Les circonscriptions où un parti ne présentait pas de candidat lors d’un des deux scrutins ont été retirées.

Coalition avenir Québec

La vague bleu poudre a balayé presque l’ensemble du Québec, jusqu’à mouiller le territoire solidaire situé au cœur de Montréal. Le 3 octobre dernier, la Coalition avenir Québec a dépassé de plus de 10 points de pourcentage ses résultats de 2018 dans 21 circonscriptions

La hausse excède même les 20 points dans sept d’entre elles, notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et en Gaspésie (un gain de 28 points de pourcentage dans Bonaventure et de 22 points à Gaspé), où la formation a conquis des châteaux forts fidèles au Parti québécois depuis des décennies. Les Îles-de-la-Madeleine ont été le théâtre d’une chaude lutte finalement remportée par le PQ, mais le vote pour la CAQ y a grimpé de 31 points grâce à la candidature vedette de Jonathan Lapierre, ancien maire de l’archipel.





À Montréal, les gains de la CAQ demeurent modestes dans Gouin, Mercier ou Sainte-Marie–Saint-Jacques, où le parti parvient à améliorer ses résultats de 2018 de quelques points de pourcentage. Sa progression est plus significative dans Rosemont et Hochelaga-Maisonneuve, où les troupes de François Legault gagnent respectivement 7,5 et 5,9 points de pourcentage par rapport à 2018. La montée de la CAQ concorde avec la dégringolade constante des libéraux depuis 2014 tout au long de la ligne orange. En 2014, le parti aujourd’hui au pouvoir obtenait 14 % des voix dans Rosemont et le PLQ, près de 30 %. En 2022, la tendance s’est inversée : la CAQ obtient près du quart des suffrages, tandis que les libéraux glissent en quatrième position, avec 11,8 % d’appuis.

« Depuis l’élection, la CAQ est dénoncée comme absente de l’île de Montréal », note Philippe Dubois, professeur de communication publique et politique à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP). « Elle est pourtant plus présente à Montréal que l’opposition officielle est présente dans le reste du Québec ! »

La CAQ a toutefois connu des reculs lundi. Elle perd des appuis dans 38 circonscriptions, de façon modeste à l’ouest de Montréal et dans la couronne nord de la métropole, de manière plus abrupte autour de la capitale. C’est en Chaudière-Appalaches et au Centre-du-Québec que la fronde conservatrice soulevée par Éric Duhaime a eu le plus d’échos, des régions où la vague bleu pâle avait pourtant déferlé avec le plus de force en 2018.

« Les seuls qui ont réussi à freiner la CAQ, c’est le PCQ, et de façon très locale », analyse Éric Montigny, professeur de sciences politiques à l’Université Laval. « La montée conservatrice est toutefois survenue dans des bastions caquistes, c’est pour cette raison que la CAQ n’a pas perdu de sièges au profit des conservateurs. »

La CAQ accuse néanmoins des pertes de plus de 10 points de pourcentage dans six circonscriptions de la grande région de Québec ou au Centre-du-Québec. Dans Beauce-Nord, par exemple, le parti de François Legault avait récolté un astronomique 66 % d’appuis il y a quatre ans. La CAQ, cette année, a reculé de près de 23 points, au point où les conservateurs n’étaient qu’à 202 voix de la victoire. Ils réclament d’ailleurs un dépouillement judiciaire dans cette circonscription.

Parti libéral du Québec

Les libéraux n’ont qu’une seule raison de se réjouir, et elle s’appelle Marquette. C’est la seule circonscription, parmi les 125 représentées à l’Assemblée nationale, où le taux de votes au PLQ a progressé (d’un maigre 3,7 points de pourcentage). Une victoire attribuable à la notoriété et au bon mandat du député Enrico Ciccone, selon le politologue Éric Montigny.





Partout ailleurs, c’est la débâcle : les libéraux perdent en moyenne 10 points de pourcentage par rapport aux suffrages récoltés en 2018. Dans huit circonscriptions, dont trois dans l’est de la province (Îles-de-la-Madeleine, Rivière-du-Loup–Témiscouata et Gaspé), la dégringolade atteint même plus de 20 points.

« Le PLQ a de la difficulté, beaucoup de difficulté, à redéfinir son identité », avance Philippe Dubois, de l’ENAP. « Il doit se réinventer depuis que la question nationale ne se limite plus à l’axe fédéraliste-nationaliste. Le parti se posait autrefois en défenseur de l’unité canadienne, mais aujourd’hui, l’enjeu est ailleurs. »

Même le West Island, terre libérale par excellence, participe à cet effondrement. Les libéraux reculent de 16,2 points de pourcentage dans Westmount–Saint-Louis, de 16 points dans Robert-Baldwin et de 23 points dans D’Arcy-McGee. Il y a huit ans, le PLQ récoltait pourtant des résultats staliniens dans ces circonscriptions : 87 %, 83 %, 92 %. Cette année, l’appui indéfectible d’autrefois paraît fragilisé. Il se situe à près de 50 % en faveur des libéraux — une avance confortable, certes, mais qui témoigne que la machine du parti ne carbure plus autant qu’avant.

« Une chance que les libéraux ont profité des distorsions de notre mode de scrutin [uninominal majoritaire à un tour], parce qu’il est en très mauvaise posture », tranche M. Dubois. Son butin de guerre souffrira par contre cette déconvenue, ajoute Éric Montigny. « Les nouvelles règles de financement politique vont les mettre en difficulté. Avoir 14 % des votes plutôt que 25 % à l’échelle du Québec, ça va couper de moitié leur financement. Déjà que le PLQ avait dû hypothéquer ses immeubles en prévision de la campagne… Des difficultés sont à venir. »

La dernière élection a d’ailleurs confirmé que le Parti libéral ne détient plus aucun fief à l’extérieur de Montréal. Dans Beauce-Sud, par exemple, Robert Dutil récoltait la moitié des suffrages en 2014. Il y a quatre ans, le PLQ perdait des plumes, mais demeurait capable de voler jusqu’à la deuxième position avec 21 % des voix. Cette année, la chute s’avère vertigineuse : le Parti libéral du Québec y termine cinquième, avec 2,8 % des votes, derrière le Parti québécois et avec à peine 700 voix de plus que le Parti 51, qui milite pour que le Québec devienne un État américain.

« C’est un exemple frappant de l’écrasement du vote libéral », affirme Philippe Dubois. « Le Parti libéral est aussi derrière le Parti québécois dans la grande région de Québec. »

Le départ de Philippe Couillard a aussi porté un coup dur au PLQ dans Roberval, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Tandis qu’il récoltait 43 % des appuis lors de l’élection générale de 2018, les voix en sa faveur ont largement diminué lors de la partielle cette même année, où le candidat libéral est arrivé troisième avec seulement 15 % du suffrage. Cette année, la candidate libérale est arrivée cinquième, avec un maigre 4,5 % des votes.

Québec solidaire

Malgré le gain net d’un seul siège à sa députation, les taux de vote par circonscription montrent que Québec solidaire ne fait pas du surplace. « Le parti a fini deuxième au vote populaire à l’échelle nationale, donc il consolide sa phase d’institutionnalisation », note Éric Montigny, professeur de science politique à l’Université Laval.





Le parti progresse particulièrement dans les circonscriptions où il a fait campagne, comme sur l’île de Montréal, dans Verdun, Maurice-Richard et Viau, où il a progressé de plus de 6 %, ainsi qu’en Estrie. Dans Saint-François, malgré l’augmentation de 5,5 % des voix, le parti n’a pas fait de percée. Mais dans Sherbrooke, Christine Labrie a réussi à consolider ses appuis, qui ont grimpé de 7,6 %.

Un scénario similaire s’est dessiné dans Jean-Lesage, où Sol Zanetti a distancé sa rivale caquiste de près de 2000 voix — une progression de 3,1 points de pourcentage en quatre ans. « QS est plus présent que l’opposition officielle à Québec et à Sherbrooke. Il sera l’opposition officieuse dans ces régions-là », observe Philippe Dubois, de l’ÉNAP.

Dans Ungava, remportée par la CAQ, la candidate vedette Maïté Labrecque-Saganash a permis à QS d’augmenter sa part des suffrages de 7,7 points, pour atteindre 24,2 %.

Seule exception : la défaite d’Émilise Lessard Therrien dans Rouyn-Noranda–Témiscamingue, due moins à l’essoufflement du vote solidaire (-1,1 points) qu’à l’effondrement du vote libéral (-12 points) au profit de la CAQ (+14,8 points). C’est aux Îles-de-la-Madeleine, avec une perte de 8 points de pourcentage, que QS a encaissé son plus grand recul.

Parti québécois

Au lendemain de l’élection, le Parti québécois se retrouve en périphérie de l’échiquier politique, dans une orbite qui s’éloigne du pouvoir et où gravitent aussi les libéraux, l’autre parti traditionnel victime du réalignement en cours au Québec.





Il a perdu plusieurs de ses forteresses dans des défaites cuisantes, notamment Jonquière (où il a reculé de 29 points de pourcentage), René-Lévesque (où il a accusé un recul de 21 points) et Rimouski (où il cède 15 points). Les départs de Véronique Hivon, Martin Ouellet et Harold Lebel, à cet égard, ont certainement fait payer un lourd tribut au PQ.

Contrairement au PLQ, toutefois, le Parti québécois réussit à limiter les dégâts. Il demeure stable dans 29 circonscriptions et grappille quelques points de pourcentage additionnels dans 28 autres. Son gain le plus important se situe sans surprise dans Camille-Laurin, où le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a ajouté 15,7 points de pourcentage aux votes récoltés par son parti en 2018.

« Le PQ connaît un déclin sur le plan des suffrages, mais dans certaines régions, il arrive deuxième », observe Éric Montigny, de l’Université Laval. « C’est non négligeable. »

Le retour à sa raison d’être, c’est-à-dire la souveraineté, le distingue de tous les autres partis sur l’échiquier politique, ajoute Philippe Dubois. « Contrairement au PLQ, le PQ n’est pas juste un vieux parti. La souveraineté a constitué un pari payant — payant toutes proportions gardées, parce que les péquistes, comme les libéraux, viennent de subir une deuxième défaite historique en autant d’élections. Le PQ se réjouit, mais sans avoir de si bonnes nouvelles. »

Parti conservateur du Québec

Les conservateurs ont fait des gains dans toutes les circonscriptions du Québec, sans exception, allant jusqu’à multiplier par neuf les quelque 60 000 voix récoltées en 2018 à l’échelle nationale sans toutefois s’emparer d’un siège. Sa plus forte progression se trouve dans la grande région de Québec, mais aussi dans l’ouest de l’île de Montréal, où une portion significative de la communauté anglophone a saisi la main tendue par Éric Duhaime.





Les gains du PCQ ont progressé de plus de 20 points de pourcentage dans 12 circonscriptions, toutes situées autour Québec, de Victoriaville et de Nicolet, les endroits mêmes où la CAQ a subi ses plus importants reculs — et où elle enregistrait ses plus éclatantes victoires il y a quatre ans.

La débandade libérale s’explique d’ailleurs en partie par la montée en puissance des conservateurs. Les plus grandes défaites du PLQ se trouvent dans les circonscriptions où le PCQ a eu le plus de succès. « Éric Duhaime parvient à incarner un certain courant populiste, sans prononcer un discours ouvertement anti-élitiste », analyse Philippe Dubois, de l’ÉNAP. « Il était capable de ménager la chèvre et le chou pendant la campagne, ce qui explique sa popularité relative dans le West Island. »

Les conservateurs ont augmenté leurs appuis dans les châteaux forts libéraux de l’ouest de la métropole — de 12 points de pourcentage dans Nelligan, de 13 points dans Robert-Baldwin et de 17,5 points dans D’Arcy-McGee. C’est dans le reste de l’île que les conservateurs ont fait le moins de gains ; toutes les circonscriptions où le PCQ a remporté moins de 5 % des suffrages se situent dans la métropole.

Autour de la capitale, les conservateurs ont quitté la cinquième place, où ils croupissaient en 2018, pour se hisser à la deuxième. Les libéraux les ont remplacés en queue de peloton, occupant la cinquième place presque partout dans la région, sauf dans Jean-Talon, un ancien fief libéral que Dominique Anglade n’a pas su reconquérir aux caquistes.

La grande inconnue pour les quatre prochaines années sera de savoir si la poussée conservatrice dépend uniquement du contexte de la pandémie, susceptible de ne plus faire partie du paysage politique en 2026. « Peut-être que ce parti-là est un feu de paille, complète M. Dubois. Ou peut-être qu’il sera amené à jouer un rôle plus pérenne dans le paysage politique. »

Pour Frédéric Boily, politologue à l’Université de l’Alberta et spécialiste des mouvances conservatrices, le parti conservateur d’Éric Duhaime s’inscrit dans un courant idéologique qui a su séduire par le passé. « La crise des accommodements raisonnables avait suscité un appui pour l’ADQ à l’époque, mais le parti promouvait aussi la lutte à un État trop gourmand. La CAQ aussi s’est abreuvée à ce discours-là, comme quoi le poids de la bureaucratie était trop lourd et qu’il fallait procéder à une cure d’amaigrissement. Éric Duhaime remet à l’avant-plan ce discours-là, mais sans incarner une droite vieillotte, opposée à l’avortement ou au mariage gai. Il évite de parler d’enjeux identitaires. »

Là où il était le plus compétitif, le Parti conservateur a aussi réussi à mener de nouveaux électeurs jusqu’à l’urne. En Beauce, Bellechasse et Lévis, dans Chauveau comme dans La Peltrie, entre 3000 et 4000 nouveaux votants ont exprimé leur voix cette année, soit une hausse d’environ 10 points de pourcentage dans chaque cas. Dans l’ouest de l’île, le nombre d’électeurs demeure le même par rapport à 2018, ce qui suggère que le mouvement conservateur a profité du vote de libéraux déçus.