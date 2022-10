Le PQ appelle l’opposition officielle à faire preuve «d’humilité»

Le Parti québécois ne doit pas être une « victime » collatérale de « la bataille entre le Parti libéral et Québec solidaire », plaide le député Pascal Bérubé, qui presse la cheffe libérale Dominique Anglade de permettre à la formation souverainiste de demeurer un groupe parlementaire reconnu à l’Assemblée nationale, qui reprendra ses travaux le mois prochain.

Les règles parlementaires prévoient qu’un parti doit obtenir au moins 20 % des voix ou faire élire 12 députés pour compter parmi les groupes parlementaires reconnus, ce qui n’est le cas cette année ni du Parti québécois (3 députés) ni de Québec solidaire (11 députés).

Plusieurs entorses à cette règle ont toutefois été approuvées dans le cadre d’ententes unanimes entre les partis dans le passé. Cela a notamment été le cas en 2009 lorsque l’Action démocratique du Québec a été reconnue comme un groupe parlementaire après avoir fait élire 7 députés et récolté un peu plus de 16 % des voix l’année précédente. Plus récemment, en 2018, tant le Parti québécois que Québec solidaire ont fait élire 10 députés et récolté respectivement environ 17 et 16 % des voix, ce qui ne les a pas empêchés d’être tous deux reconnus comme groupes parlementaires.

Cette fois, le gouvernement réélu de François Legault s’est de nouveau montré ouvert à reconnaître ces deux formations politiques à titre de groupes parlementaires, ce qui permettrait à celles-ci d’avoir accès à un financement additionnel et à un temps de parole plus long au Salon bleu, notamment lorsque vient le temps de débattre des motions ou des discours ministériels.

L’accord de l’opposition officielle, le Parti libéral du Québec, est toutefois nécessaire dans ce dossier. Or, Mme Anglade s’est montrée hésitante dans les derniers jours à reconnaître les deux formations d’opposition comme groupes parlementaires, axant plutôt son message sur l’importance de réformer le mode de scrutin.

« Le Parti libéral du Québec, pour l’instant, refuse. Les indications qu’on a, c’est qu’à l’intérieur de leur caucus, ils ne veulent pas diviser leur visibilité avec deux autres partis », a avancé vendredi le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, en conférence de presse à Montréal. Un « refus » qui s’expliquerait principalement par la « frustration » qu’aurait causée pour la formation de Dominique Anglade la perte des circonscriptions de Verdun et de Maurice-Richard – deux châteaux forts libéraux – aux mains de Québec solidaire lundi.

« Les libéraux ne veulent pas donner plus d’oxygène à Québec solidaire, pour être plus visibles et avoir davantage de moyens. Ils semblent sérieux pour l’instant dans cette volonté-là », a avancé M. Bérubé, qui estime donc que le Parti québécois est la « victime » d’une « bataille électorale » entre ces deux partis.

« Le sens du devoir »

Pascal Bérubé en appelle donc au « sens du devoir » du Parti libéral afin qu’il reconnaisse le Parti québécois et Québec solidaire comme groupes parlementaires. D’autant plus, a-t-il souligné, que la formation de René Lévesque a recueilli légèrement plus de votes (14,61 %) que le Parti libéral du Québec (14,37 %) lundi. Il a toutefois fait élire beaucoup moins de députés en raison du mode de scrutin en vigueur au Québec — et que la Coalition avenir Québec avait promis de réformer en 2018 avant de changer son fusil d’épaule.

« Ce que je veux dire à Dominique Anglade et au Parti libéral : compte tenu des résultats, on ne peut pas accepter qu’un parti qui a obtenu moins de votes que nous se considère légitime pour nous empêcher de représenter plus de votes qu’eux. Je les appelle à l’introspection, à l’analyse et finalement à l’humilité », a renchéri Pascal Bérubé.

Le temps presse d’ailleurs pour reconnaître le Parti québécois comme groupe parlementaire avant l’assermentation des députés de la formation le 21 octobre. « Il faut avoir une assurance qu’on va pouvoir fonctionner », a insisté M. Bérubé, qui craint que l’absence de reconnaissance pour le Parti québécois et Québec solidaire au Salon bleu ait pour effet de « paralyser » les débats qui y auront lieu.

Le député péquiste a d’ailleurs indiqué que pendant la dernière session parlementaire, le statut de groupe parlementaire a permis au Parti québécois de récolter environ 1,2 million de dollars par année.

Le parti a par ailleurs reçu l’an dernier une allocation financière annuelle de plus de 1,7 million de dollars basée sur le nombre de votes recueillis aux élections générales de 2018. Ce montant atteignait l’an dernier 1,6 million pour Québec solidaire, 2,5 millions pour la formation libérale et 3,8 millions pour la Coalition avenir Québec.