Legault ferme la porte à double tour sur la proportionnelle

Le premier ministre réélu François Legault a fermé la porte à double tour, mardi, à toute possibilité de réformer le mode de scrutin au lendemain d’une victoire de son parti qui a révélé d’importantes distorsions entre le nombre de votes et la représentation à l’Assemblée nationale.

M. Legault avait la voix éraillée après avoir fêté le deuxième mandat obtenu lundi soir par la Coalition avenir Québec (CAQ) avec une écrasante majorité de 90 sièges. Dans sa première conférence de presse depuis le dépouillement du scrutin, M. Legault a affirmé que les résultats ne l’ont pas fait changer d’avis.

« J’ai été très clair pendant la campagne électorale, je me suis engagé à ne pas réouvrir le débat sur le mode de scrutin, a-t-il dit. Je vais respecter mon engagement. »

La semaine dernière, M. Legault avait repoussé l’horizon de toute réforme du mode de scrutin pour y intégrer une dimension proportionnelle.

« Il ne faut rien exclure à long terme parce que les Québécois veulent que les partis travaillent plus ensemble », avait-il affirmé.

Mardi, M. Legault a insisté sur la différence de 26 points de pourcentage qui le séparent de son plus proche adversaire.

« On a eu 41 % du vote et notre adversaire le plus proche a eu 15 %, a-t-il dit. Il faut quand même garder ça en tête. »

Comme il l’avait fait durant la campagne et dans son discours de victoire, le chef caquiste a répété qu’il a l’intention de travailler plus étroitement avec l’opposition, ce qu’il voit comme une étape incontournable avant d’envisager toute possibilité de réformer le mode de scrutin.

Plus de détails suivront.