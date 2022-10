Mode de scrutin: ce que les chefs en ont dit

Le Québec s'est réveillé aujourd’hui devant une distorsion politique indéniable. Au lendemain des élections provinciales, l’écart entre les voix et le nombre de sièges obtenus par les partis à l’Assemblée nationale n’a pas été aussi marqué depuis des décennies.

Au terme du dépouillement des votes, la Coalition avenir Québec s’est retrouvée avec une majorité d’élus, avec 90 sur 125, alors que le parti a reçu seulement 41 % du vote populaire.

Rythmée par la diffusion des résultats et les discours des chefs, la soirée électorale a servi de tribune aux représentants de l’opposition qui ont relancé le débat en montrant du doigt ce qu’ils jugent, pour la plupart, comme une défaillance démocratique. Le Devoir a rassemblé leurs propos.

Ce texte fait partie de notre section Vigie numérique.

Paul St-Pierre Plamondon

Le chef du Parti québécois a qualifié de « question fondamentale » la réforme du mode de scrutin lors de l’allocution qui a suivi sa victoire dans Camille-Laurin lundi soir à Boucherville.

« Est-ce normal qu’un parti politique qui obtient environ 40 % des voix remporte 70 % des sièges ? », a interrogé le chef péquiste, relevant que son parti avait récolté 15 % des voix, mais gagnait seulement trois sièges.

« Rarement dans notre histoire nous aurons eu une telle disproportion entre la volonté populaire et les résultats en nombre de sièges, a déclaré M. St-Pierre Plamondon. Une fois cette élection terminée, absolument rien n’empêche de réussir une réforme du mode de scrutin, rien n’empêche la CAQ de revenir à son engagement initial et de collaborer avec tous les autres partis d’opposition pour qu’ensemble nous réussissions ce défi de la démocratie. »

« PSPP » a conclu sur le sujet en disant vouloir « vraiment [se] consacrer à ce défi-là ».

Gabriel Nadeau-Dubois

« Je suis obligé de vous parler de ça », a établi d’emblée le porte-parole de Québec Solidaire lundi après avoir appris sa réélection dans Gouin.

« Notre système politique est brisé, notre démocratie est malade et la carte électorale ce soir ne reflète pas la volonté politique des Québécois et des Québécoises, a martelé M. Nadeau-Dubois. Il faut le dire. »

« Cette élection aurait dû être la première élection où chaque vote compte, a-t-il aussi écrit sur Twitter. Mais un calcul a été fait, une promesse a été rompue. Il faut relancer la réforme du mode de scrutin, il faut que François Legault reconnaisse le problème et s’engage à le régler. »

Éric Duhaime

Si son parti ne siégera pas au Salon bleu, le chef conservateur a mis en lumière que le Parti conservateur du Québec avait récolté sensiblement le même nombre de votes que le Parti libéral du Québec.

« On est d’une certaine façon pris avec une distorsion démocratique du siècle », a mentionné M. Duhaime, citant l’analyse du Devoir parue la semaine dernière.

Il est revenu sur cette situation tôt mardi matin, dans un message publié sur Facebook. « Malheureusement, même si on obtient pratiquement le même nombre de votes que le PLQ, on se retrouve aujourd’hui avec 0 député versus 21 pour les libéraux, y écrit-il. Mon plus grand bonheur : avoir permis à ces centaines de milliers de Québécois de centre droite de s’exprimer. Ma plus grande tristesse : l’Assemblée nationale continuera de souffrir d’un gênant déficit démocratique. »

Dominique Anglade

Visiblement heureuse après avoir appris que le Parti libéral formerait l’opposition officielle, la cheffe réélue dans Saint-Henri–Sainte-Anne n’a quant à elle pas abordé l’enjeu de la représentativité du mode de scrutin.