La CAQ rate sa supermajorité

Réélu à la tête d’un deuxième gouvernement majoritaire, lundi, le chef caquiste, François Legault, a lancé un message d’ouverture, au terme d’une campagne électorale où ses adversaires l’ont accusé de semer la division, notamment sur la question de l’immigration.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a ajouté une dizaine de sièges à sa représentation à l’Assemblée nationale, lors d’un scrutin marqué par la division du vote de l’opposition.

En fin de soirée, le contingent de députés caquistes en avance ou élus était de 89, comparativement à 76 quatre ans plus tôt. Le scénario d’un caucus à 100 députés ne semblait pas en voie de se réaliser.

La CAQ a fait ses gains aux dépens du Parti québécois (PQ) et du Parti libéral du Québec (PLQ), mais également de Québec solidaire dans au moins un cas. Les caquistes résistaient toujours à l’arrivée sur l’échiquier du Parti conservateur du Québec (PCQ), dont le chef, Éric Duhaime, a été défait dans Chauveau.

Après une campagne marquée par des déclarations controversées au sujet de l’immigration dans le camp caquiste, la formation de François Legault a perdu un de ses deux sièges sur l’île de Montréal, un recul qui a permis au chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, de se faire élire.

« Une élection, ça divise »

En prenant la parole devant ses partisans réunis au théâtre du Capitole, à Québec, M. Legault a pris acte des résultats, marqués par une fragmentation de l’opposition.

« Le message qu’on a eu, c’est “continuons”, a-t-il dit en reprenant le maître mot de sa campagne. Mais une élection, ça divise. »

M. Legault a indiqué avoir l’intention de travailler sur les éléments qui rassemblent.

« Quand je dis que les Québécois forment un grand peuple, je parle de tous les Québécois, de toutes les régions, de tous les âges, de toutes les origines, a-t-il dit. Je vais être le premier ministre de tous les Québécois. »

Le chef caquiste a rappelé sa volonté d’entamer une consultation sur l’immigration en répétant son engagement à promouvoir l’intégration à la langue française.

« Ici, tous les partis considèrent que l’immigration est une richesse et [que] l’intégration à notre belle nation est un cadeau mutuel qu’on se fait », a-t-il déclaré.

M. Legault a tendu la main à ses adversaires de l’opposition en rappelant son intention de travailler avec leurs représentants.

« J’ai parlé un peu plus tôt ce soir avec Dominique, avec Gabriel, avec Paul, avec Éric. Je les ai félicités pour leur campagne. Ils ont été coriaces, éloquents, et je leur ai dit qu’on va se parler individuellement. Je veux qu’on discute de comment on peut travailler ensemble pour les Québécois. »

Le poids d’un bilan

Les cris de joie et les applaudissements ont retenti tôt dans la soirée dans la salle du Capitole, quand un premier réseau de télévision, dont la couverture du dépouillement du vote était retransmise, a annoncé dès 20 h 09 que la CAQ formerait de nouveau un gouvernement majoritaire.

Des employés des cabinets caquistes qui ont travaillé sur la campagne sont descendus ensuite en procession du fond de la salle jusqu’au pied de la scène en chantant « On a gagné, on a gagné ».

Présente au rassemblement, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, a estimé que le bilan du mandat précédent avait eu plus d’impact que la campagne de M. Legault pour la réélection de la CAQ.

« On avait un excellent bilan des quatre dernières années, [bien qu’on ait] été obligés de passer deux ans et demi sur la gestion de la pandémie », a-t-elle dit.

Réélue dans Louis-Hébert, Mme Guilbault a malgré tout jugé que M. Legault avait fait une bonne performance.

« J’ai trouvé qu’il a fait une très bonne campagne. Vous me direz “C’est ton chef, tu n’as pas le choix de dire ça”, mais j’ai trouvé qu’il était très bon. »

Dans Beauce-Sud, où la course était serrée entre la CAQ et le PCQ, le député caquiste sortant, Samuel Poulin, maintenait une légère avance en fin de soirée. Même chose pour son collègue Luc Provençal dans la circonscription de Beauce-Nord, considérée comme un autre terreau fertile pour les conservateurs.

Rouyn-Noranda–Témiscamingue a basculé du côté de la CAQ malgré la controverse entourant la gestion des rejets d’arsenic de la fonderie Horne, un dossier porté par la députée sortante, Émilise Lessard-Therrien, qui a été défaite.

La fin de campagne de M. Legault a été marquée par une étape dans la circonscription où il avait perdu patience lors d’une entrevue radio au sujet de la fonderie.

La CAQ dans l’Est

En Gaspésie, la CAQ a remporté Bonaventure et Gaspé face au PQ. Les caquistes ont mordu la poussière dans Matane-Matapédia face au vétéran péquiste Pascal Bérubé.

Sur la Côte-Nord, ce sont les circonscriptions de René-Lévesque et de Duplessis qui ont basculé dans le camp de M. Legault.

Joliette, représentée depuis 2008 par la péquiste Véronique Hivon, qui a choisi de quitter la politique, est passée dans le giron de la CAQ. Jonquière, dont le député péquiste Sylvain Gaudreault avait également décidé de ne pas se porter candidat, a aussi été remportée par les troupes de François Legault.

Sur la Rive-Sud dans la région de Québec, les candidats vedettes Bernard Drainville et Martine Biron, tous deux des ex-journalistes, ont été élus pour la première fois. Une autre ex-journaliste, Pascale Déry, a remporté la circonscription de Repentigny, où elle succédait à la députée caquiste Lise Lavallée.

À Québec, la CAQ a été incapable d’arracher Jean-Lesage à Québec solidaire et à son député, Sol Zanetti.

Mme Biron a affirmé que le projet de troisième lien entre Québec et Lévis, qui a occupé une place importante dans la campagne de M. Legault, devrait faire l’objet d’un « large consensus ».

« Je pense qu’il y a des questions qui sont sans réponse et je pense que c’est important pour nous d’y répondre », a-t-elle dit.

Gains à Laval, recul à Montréal

À Laval, la CAQ a ajouté deux circonscriptions à celle de Sainte-Rose, qu’elle détenait déjà, des gains faits aux dépens du PLQ.

En Outaouais, la CAQ a remporté Hull, devant la députée libérale sortante, Maryse Gaudreault. La formation de M. Legault a conservé ses trois autres circonscriptions dans la région.

Dans Ungava, où M. Legault s’est rendu la fin de semaine dernière, le député caquiste a été réélu, face à la solidaire Maïtée Labrecque-Saganash.

La CAQ ne semblait pas en voie de réussir la percée espérée à Montréal. La ministre Chantal Rouleau a été réélue dans Pointe-aux-Trembles. Dans Camille-Laurin, le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, a battu le député caquiste sortant, Richard Campeau.

En 2018, François Legault avait obtenu un premier mandat majoritaire avec 37,4 % des suffrages. En fin de soirée lundi, il était à 41,1 % des votes.

Cette année, il s’est mesuré à quatre principaux adversaires, dont les appuis ont peu varié durant la campagne, selon les sondages.

M. Legault a eu une campagne difficile, qui lui a fait perdre quatre points dans les intentions de vote, selon la firme Léger, qui le créditait de 38 % la veille du scrutin.