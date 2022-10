Consolation au PQ après une soirée angoissante

Les militants du Parti québécois rassemblés sur la Rive-Sud dans la région de Montréal ont éclaté de joie pour une première fois de la soirée en voyant leur chef, Paul St-Pierre Plamondon, prendre la tête dans sa circonscription, vers 22 h.

Seule l’élection de M. St-Pierre Plamondon dans sa circonscription pouvait sauver la soirée électorale péquiste. Malgré l’impression d’avoir mené la meilleure des campagnes, partagée par les candidats, les partisans et le chef, seulement trois élus représenteront finalement le Parti québécois (PQ) à l’Assemblée nationale.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le PQ rivalisait toujours avec Québec solidaire pour la seconde place au chapitre du nombre de voix exprimées.

À 45 ans, « PSPP » a promis de s’attaquer au « défi de la démocratie » que représente la réforme du mode de scrutin. Il a tendu la main à François Legault pour que le premier ministre réélu réalise cette promesse abandonnée en cours de premier mandat.

« Il y a quelque chose qui cloche, vraiment, avec notre système », a répété le chef péquiste devant ses troupes.

Dernier chef d’un parti de l’opposition à avoir pris la parole lundi soir, Paul St-Pierre Plamondon a été accueilli, ému, par la chanson Gens du pays. Il a promis à ses partisans d’être « un défenseur très audible de l’est de Montréal trop souvent délaissé » et de continuer de porter le projet de l’indépendance du Québec pour la suite.

En ne faisant élire que trois candidats, le PQ devra se résigner à envoyer à Québec le plus petit contingent de son histoire depuis les six que René Lévesque avait fait élire en 1973. Joël Arseneau (Îles-de-la-Madeleine) et Pascal Bérubé (Matane-Matapédia) occuperont les banquettes péquistes au Salon bleu en compagnie de leur chef.

Le parti souverainiste avait organisé son rassemblement dans un hôtel de Boucherville, lundi soir, faute d’avoir pu réserver une salle à Montréal à temps. Les quelques tables disponibles ont été rapidement prises d’assaut par les premiers arrivés, et c’est debout que les autres ont dû digérer une lente déception, ponctuée par la consolation que représente l’élection du chef.

Soirée angoissante

L’angoisse était perceptible dans la salle, au fil de la publication des résultats, qui confirmaient toujours plus la victoire déterminante de la Coalition avenir Québec, et l’élection d’un plus grand nombre de candidats libéraux et solidaires.

D’autant plus que Paul St-Pierre Plamondon était le chef qui avait mené la meilleure des campagnes, de l’avis unanime des nombreux candidats qui se sont relayés au micro toute la soirée. Finalement, sa bonne performance alléguée lors des débats des chefs n’aura pas réussi à faire plus que de sauver les meubles.

Sur place, l’enthousiasme était difficilement perceptible. À quelques reprises, l’animatrice de la soirée, Catherine Gentilcore, a interrompu les nouvelles décevantes défilant sur les réseaux télévisés pour joindre par vidéoconférence des candidats dans d’autres rassemblements ailleurs au Québec et conduire de courtes interviews en direct.

La foule est restée relativement peu galvanisée, les yeux rivés sur les chiffres. Elle offrait tout de même chaque fois quelques applaudissements, surtout pour les personnalités péquistes présentes sur place. Quelques huées aussi, notamment au moment de l’annonce de la réélection du solidaire Vincent Marissal ou de celle de la caquiste Shirley Dorismond.

Plusieurs candidats de la région montréalaise ont traversé le pont-tunnel pour la soirée du chef, comme Vincent Delorme, qui se présente dans Gouin, la circonscription détenue par le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois. En « mode Saint-Jean » avec un drapeau du Québec dans les cheveux, il espérait avant le dévoilement des résultats que les électeurs allaient confirmer que son parti avait fait une bonne campagne.

« Même dans des comtés comme le mien, où on a peu de chances d’être élu », précise l’homme de 29 ans, qui dit souhaiter un rapprochement entre le PQ et QS.

Destin d’un vol de dépliant

De toute évidence, le retrait de l’une des opposantes de Paul St-Pierre Plamondon pour vol d’un dépliant à son effigie a pu donner un coup de pouce au chef dans Camille-Laurin, circonscription de l’est de Montréal autrefois appelée Bourget.

Lundi dernier, la candidate locale de Québec solidaire, Marie-Ève Rancourt, a été prise la main dans la boîte aux lettres par une caméra de surveillance d’un citoyen. Elle s’est entièrement retirée de la course électorale, après discussion avec son chef.

Robert Bélanger, 66 ans, qui a toujours voté pour le Parti québécois depuis qu’il a le droit de vote, a donné de son temps pour faire des appels dans la circonscription de M. St-Pierre Plamondon. Lundi soir, il disait surtout craindre que le nom de la candidate solidaire n’ait pas été rayé de tous les bulletins de vote.

« Ça me décevrait [une défaite dans Camille-Laurin], parce qu’il a fait un bon travail. Ses débats étaient parfaits », a-t-il déclaré au Devoir peu avant la publication des résultats pour cette circonscription, arrivés très tard.

Comme les sondages le laissaient croire, la lutte a été très serrée une bonne partie de la soirée entre M. St-Pierre Plamondon et le candidat sortant de la Coalition avenir Québec (CAQ), Richard Campeau. L’écart s’est finalement creusé au fil de la soirée, pour atteindre environ 3000 voix d’avance pour le chef péquiste au moment où ces lignes étaient écrites. Le PQ effectue ainsi un retour sur l’île de Montréal.

Le site Web officiel du Parti québécois invitait les électeurs à « rentrer à la maison », un message principalement destiné à ceux qui ont été tentés de voter pour François Legault en 2018. Dans les moments creux de la soirée, plusieurs militants présents sur place se questionnaient ouvertement sur la stratégie souverainiste à adopter pour la suite. Lors des bonnes nouvelles, ils entonnaient le slogan « Le Québec, un pays ! » ou encore la chanson Gens du pays.