Sherbrooke, le «village gaulois» solidaire de l’Estrie

Québec solidaire s’enracine davantage en Estrie alors que la députée sortante Christine Labrie a été réélue dans Sherbrooke l’emportant contre sa rivale, l’ex-mairesse de Longueuil et candidate vedette de la Coalition avenir Québec, Caroline St-Hilaire. Dans un océan de bleu pâle en Estrie et plus largement au sud du Québec, la circonscription de Sherbrooke demeure ainsi le «petit village gaulois» que la CAQ n’arrive toujours pas à conquérir.

Dès le début de la campagne, la lutte s’annonçait très serrée entre ces deux candidates qui ont beaucoup investi le terrain de la circonscription. C’est Québec solidaire qui aura finalement remporté le duel. «[La CAQ] n’[a] pas réussi à me déloger, j’ai bien l’intention de continuer à faire mon travail même si ça dérange. Je ne lâcherai jamais», a-t-elle déclaré au Devoir. Dans un bar animé de la rue Wellington à Sherbrooke, Mme Labrie était visiblement émue d’avoir eu à nouveau la confiance renouvelée des électeurs de sa circonscription. « Ça me confirme que ma façon de travailler et les valeurs que je porte ce sont celles des Sherbrookois», a-t-elle ajouté, satisfaite. Elle dit toutefois s’inquiéter «énormément» de la direction que prend la CAQ. «On va avoir besoin d’un opposition forte et d’une réforme du scrutin, je vais être là, à me battre pour ça.»

Mais son parti de gauche vit toutefois une déception, lui qui n’aura pas réussi à faire tâche d’huile en remportant la circonscription de Saint-François, sur laquelle il avait fondé beaucoup d’espoir. C’est en effet la députée caquiste sortante, Geneviève Hébert, qui a été réélue au terme d’une lutte assez serrée au cours de laquelle sa principale rivale de Québec solidaire, l’ex-directrice de la santé publique de l’Estrie, Mélissa Généreux, l’a talonné de près.

Dans les autres circonscriptions des Cantons-de-l’Est, tous les députés sortants portaient les couleurs de la CAQ et ils ont tous été réélus. Ainsi, André Bachand a été réélu dans Richmond avec une écrasante majorité, Isabelle Charest l’a emporté avec une très confortable avance dans Brome-Missisquoi, Gilles Bélanger a fini bon premier avec une majorité forte et François Jacques a regagné sans problème son siège dans Mégantic. Fait à noter: à l’exception de cette dernière circonscription, les candidats ayant terminé en deuxième position dans les différents comtés de l’Estrie portaient tous les couleurs de Québec solidaire.