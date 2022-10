Un taux de participation inférieur à 70%

Moins de 70 % des électeurs québécois se sont rendus aux urnes cette année. Il s’agit d’un taux similaire à celui des dernières élections, en 2018. Au moment où ces lignes étaient écrites (22 h 45), le taux de participation préliminaire oscillait autour de 67,95 %, selon les chiffres du Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

La circonscription de Louis-Hébert occupe le sommet du palmarès des électeurs actifs avec un taux de 83,15 %. Le château fort caquiste est suivi de près par Montarville (80,79 %) et Chutes-de-la-Chaudière (77,89 %). Sans surprise, la circonscription d’Ungava, qui recoupe le Nord-du-Québec, ferme la marche avec 30,30 % d’électeurs s’étant déplacés pour voter.

L’élan citoyen réveillé par la grève étudiante du Printemps érable de 2012 (74,6 %) s’est visiblement essoufflé dix ans plus tard. À l’exception de l’élection de 2008, où seulement 57,43 % des électeurs avaient exercé leur droit de vote, il faut remonter à 1927 pour atteindre un seuil sous la barre des 70 % comme on l’a vu lors des scrutins de 2018 (66,45 %) et de 2022.

Avant 1931, les faibles pourcentages de votes s’expliquaient par l’élection d’une proportion notable de députés par acclamation. Le niveau le plus bas de 27,3 % a d’ailleurs été atteint lors du scrutin de 1919 marqué par l’élection sans opposition de 45 des 81 députés de l’Assemblée législative.

L’âge d’or de la participation électorale québécoise est survenu dans la décennie 1970, qui coïncide avec la montée du mouvement souverainiste. En témoignent les élections de 1970 (84,23 %), de 1973 (80,38 %), de 1976 (85,27 %) et de 1981 (82,49 %) qui ont franchi le cap des 80 %. Ce plateau a été dépassé pour la dernière fois en 1994 (81,58 %) dans le contexte où le Parti québécois de Jacques Parizeau s’était engagé à tenir un référendum sur l’indépendance en cours de mandat.

Le taux de participation québécois se rapproche désormais de celui enregistré sur la scène fédérale, où il est passé de 61,1 % en 2011 à 67 % en 2019 avant de redescendre à 62,6 % en 2021. Il demeure toutefois largement supérieur à celui de l’Ontario, qui a atteint un creux historique de 43,52 % en juin 2022.

Un électeur québécois sur quatre s’était déplacé lors du vote par anticipation la semaine dernière. D’après le DGEQ, 24,44 % des électeurs sont allés voter entre le 23 et le 29 septembre, soit plus de 1,5 million de personnes. Plus de six millions d’électeurs étaient inscrits sur les listes électorales.

Chute des votes pour les petits partis Camouflé par les cinq principaux partis, le Parti vert du Québec (PVQ) a vu les votes en sa faveur chuter par rapport aux élections provinciales de 2018. Un constat qui s’étend à l’ensemble des petits partis de cette campagne. Au moment où ces lignes étaient écrites (22 h 30), la Coalition avenir Québec (CAQ), le Parti libéral du Québec (PLQ), Québec solidaire (QS), le Parti québécois (PQ) et le Parti conservateur du Québec (PCQ) avaient, à eux seuls, récolté 98,32 % des voix. Ce qui laisse peu de place aux 17 autres formations qui ont fait campagne. Fondé en 2001, le PVQ avait devancé le PCQ aux dernières élections. Cette année, le parti est loin derrière celui d’Éric Duhaime, n’ayant récolté que 25 817 votes, contre 67 870 en 2018. La formation, qui prône entre autres la gratuité du transport en commun, arrive toutefois en tête de ceux qu’on peut qualifier de plus petits partis. Autorisé en juin dernier, le Parti canadien du Québec, qui cherche à séduire les membres de la communauté anglophone opposés notamment à loi 96, est arrivé en deuxième place, avec 10 415 votes. Le Parti nul, qui veut permettre aux électeurs « d’exprimer leur insatisfaction » et leur « malaise démocratique », a lui aussi connu une chute radicale du nombre de voix, en en récoltant environ quatre fois moins qu’en 2018. Lise Denis