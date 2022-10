La parité parfaite sur la bonne voie

Les femmes atteignent un nombre record à l’Assemblée nationale et s’approchent de plus en plus de la parité parfaite. Au moment où ces lignes étaient écrites, elles avaient remporté la victoire ou étaient en voie de le faire dans 58 circonscriptions, ce qui représente un total de 46,4 % des 125 sièges.

C’est un peu plus que lors de la dissolution de l’Assemblée nationale. Elles étaient alors 55 femmes à siéger à Québec, représentant 44 % de l’ensemble des députés. Rappelons que la zone paritaire se situe entre 40 et 60 % de députation féminine.

« On a fait élire le plus grand nombre de femmes de l’histoire du Québec », s’est réjoui François Legault dans son discours de la victoire lundi soir.

Sans grande surprise, c’est la CAQ qui a fait élire le plus de députées, avec un total de 40 femmes, soit 45 % de l’équipe de la CAQ. Mais c’est au PLQ que le pourcentage de femmes est le plus important. Les 15 nouvelles députées représentent 65 % de la députation du parti.

Québec solidaire a fait élire 3 femmes, ce qui représente 30 % de la nouvelle équipe. Le Parti québécois et le Parti conservateur n’ont réussi à faire élire aucune femme.





CAQ

Femme forte du gouvernement Legault, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a été réélue haut la main dans Louis-Hébert.

La ministre du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a été réélue dans Champlain. Les ministres de la Culture, Nathalie Roy, dans Montarville, la ministre déléguée au Transport, Chantal Rouleau, dans Pointe-aux-Trembles, et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, dans Berthier, ont aussi été réélues.

41 C’est le nombre de députées qu’a fait élire la CAQ, soit 45 % de l’équipe. Mais c’est au PLQ que le pourcentage de femmes est le plus important, avec 13 nouvelles députées représentant 61,9 % de la députation du parti.

Autre candidate vedette de la CAQ, la journaliste Martine Biron a également remporté son pari en se faisant élire dans Chute-de-la-Chaudière. Tout comme Kateri Champagne Jourdain, qui a repris Duplessis, laissée vide par la péquiste Lorraine Richard.

Oppositions

Sans grande surprise, Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, a conservé sa circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, qu’elle représente depuis 2014, tout comme Ruba Ghazal dans Mercier et Christine Labrie dans Sherbrooke.

Au Parti libéral, la cheffe Dominique Anglade a été réélue. Les députées Marwah Rizqy, Jennifer Maccarone, Michelle Setlakwe et Filomena Rotiroti représenteront encore les femmes au Parti libéral.

Au PQ, la députée sortante Méganne Perry Mélançon a perdu le siège qu’elle occupait dans Gaspé.

Du coté du Parti conservateur du Québec, la comédienne Anne Casabonne n’a pas non plus réussi à se faire élire.

Espoirs

Au dernier jour de la campagne, dimanche, le premier ministre sortant, François Legault, avait indiqué son espoir d’avoir plus de femmes à ses côtés. « Mon ambition, c’est qu’on marque l’histoire avec le plus grand nombre de femmes élues à l’Assemblée nationale », avait-il affirmé.

Au moment de la dissolution du gouvernement, la CAQ était toutefois juste sous la zone paritaire, avec 39 % de députées féminines. Mais François Legault a réussi à aller chercher un total de 69 candidates qui se sont présentées dans son équipe sous la bannière de la CAQ. Cela représentait 55 % de toutes les candidatures de la CAQ.

Dans l’équipe de Québec solidaire, on présentait 70 femmes, pour un total de 56 %.

Le Parti québécois et les libéraux ont tous deux recruté 43 % de candidates, alors que le Parti conservateur n’a pas atteint la zone de parité, avec un total de 38 % de femmes.

Mais c’est le Parti libéral, qui, au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale, avait le plus de femmes au sein de son caucus, avec 56 % d’élues.

Au sein des cinq principaux partis, les femmes comptaient pour 47 % des candidats. C’est quelques points de moins qu’en 2018, alors que les femmes représentaient 47,4 % des candidats.

41 C’est le nombre de députées qu’a fait élire la CAQ, soit 45 % de l’équipe. Mais c’est au PLQ que le pourcentage de femmes est le plus important, avec 13 nouvelles députées représentant 61,9 % de la députation du parti.