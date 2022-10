Au PCQ, la hantise du chef de parti sans siège

À chaque rassemblement de fin de journée, c’est la même chose. Les foules qui accueillent Éric Duhaime sont gonflées à bloc et crient ses slogans à pleins poumons. Mais à l’approche du vote, personne ne peut savoir comment ce phénomène se traduira dans les urnes.

Son vote est-il surestimé ? Sous-estimé ? « Les sondages ne se croient pas eux-mêmes », ironisait le chef conservateur mercredi soir lors d’un rassemblement dans un bar de la région de Lotbinière.

Les rassemblements les plus importants ont certes eu lieu à Québec et à Lévis, mais l’enthousiasme pour le discours conservateur est palpable dans les milieux ruraux autour. Sur la route, on ne compte plus les camions qui le klaxonnent, et les sondages lui créditent plus de 45 % des intentions de vote dans Beauce-Nord.

Mais le chef conservateur a peur que cela ne suffise pas à le faire élire dans Chauveau, où un sondage paru vendredi le place en deuxième position, derrière le candidat de la CAQ. « Je demande à tous les conservateurs plus jeunes de parler à vos parents, de parler à vos grands-parents. Essayez d’en convaincre au moins un », avait-il lancé jeudi matin lors d’une entrevue à Radio X. Sa deuxième en deux jours à la station. « C’est un appel solennel. J’espère qu’il va être entendu. »

La progression du parti dans les derniers mois « n’aura pas valu grand-chose si [le chef] ne se fait pas élire [comme député] », faisait d’ailleurs remarquer avant la campagne Yan Plante, vice-président de l’agence TACT.

Mais pour le reste, Éric Duhaime a déjà gagné sa campagne à plus d’un titre. Son parti est passé de 6 % à 20 % des intentions de vote, et en allant chercher Claire Samson, il a réussi à s’imposer comme l’un des cinq principaux acteurs de la campagne électorale.

Mais surtout, il a réussi à faire progresser ses idées.

« Il fallait normaliser nos idées », faisait-il remarquer à l’animateur Jeff Fillion lundi dernier. « Il faut que parler du privé en santé, [ce soit] socialement acceptable et normal dans une société démocratique comme le Québec. Parler de l’exploitation du gaz puis du pétrole, c’est correct de faire ça sur des grands plateaux. C’est pas juste à la radio à Québec qu’on peut parler de ça. »