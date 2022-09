Duhaime en difficulté dans Chauveau

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) pourrait faire élire des députés en Beauce ou ailleurs sans parvenir à faire entrer son chef, Éric Duhaime, au Parlement, selon un nouveau sondage paru vendredi.

Contrairement à ce que beaucoup soupçonnaient, les Conservateurs et la Coalition Avenir Québec (CAQ) ne seraient pas au coude à coude dans la circonscription de Chauveau. Le candidat de la CAQ, Sylvain Lévesque, dépasserait plutôt Éric Duhaime par huit points de pourcentage (43 % versus 35 %), selon un sondage commandé par Le Soleil et le FM 93.

Le coup de sonde, produit par Segma Recherche, a été réalisé par téléphone entre le 26 et le 28 septembre auprès de 510 répondants. Sa marge d’erreur est de 4,3 %.

Prime à l’urne ?

Invité à le commenter vendredi, Éric Duhaime n’a pas manifesté une once de découragement. « J’ai confiance, les conservateurs sont potentiellement des électeurs plus discrets, on risque d’avoir une prime à l’urne et je suis très optimiste et très confiant », a-t-il dit. Le chef conservateur table aussi sur le fait que le vote par anticipation a été très couru dans Chauveau.

Mais sur le terrain, les Conservateurs intensifient leurs efforts. M. Duhaime a décidé d’envoyer une lettre à tous les résidents de la circonscription et il a lancé un appel à ses militants d’autres circonscriptions pour qu’ils viennent prêter main-forte à ses bénévoles dans Chauveau.

Jeudi, un autre sondage plaçait pourtant les Conservateurs en avance dans la circonscription de Beauce-Nord. Le Parti pourrait dès lors faire élire des députés sans que son chef ne devienne député.

Questionné sur cette éventualité, Éric Duhaime n’a pas voulu se projeter dans un tel scénario. « Je n’ai qu’un seul plan en ce moment, c’est de passer les derniers 72 heures à m’assurer que tous les citoyens de Chauveau vont voter conservateur. »

Plus tôt dans la campagne, il a indiqué qu’il était là pour rester et s’était donné pour objectif de consacrer dix ans au Parti conservateur.