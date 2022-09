Legault veut protéger les langues autochtones

Le chef caquiste, François Legault, affirme qu’il pourrait proposer un projet de loi pour protéger les langues autochtones.

M. Legault a ouvert cette porte après s’être rendu dans un ancien pensionnat autochtone, vendredi, pour commémorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Dans un point de presse, M. Legault a rejeté les critiques des représentants autochtones qui se sont opposés à l’adoption du projet de loi réformant la Charte de la langue française.

« Selon moi rien dans la loi 96 touche les langues autochtones, a-t-il dit. Il faudrait dans un autre projet de loi travailler à protéger les langues autochtones. »

M. Legault a affirmé qu’il est prêt à soutenir l’enseignement des langues autochtones.

« Ils sont dans une situation bien plus critique que le français, a-t-il dit. Pourtant le français sera toujours vulnérable en Amérique du Nord. Il faut aider les communautés autochtones pour que les enfants et les petits-enfants gardent les langues autochtones. »

Commémoration

Plus tôt, le chef caquiste a participé à une commémoration à l’ancien pensionnat d’Amos, à Saint-Marc-de-Figuery. Il a été accueilli par Johnny Wylde et Édouard Kistabish, deux pensionnaires qui ont fréquenté cette institution dirigée par des congrégations religieuses.

« C’est important de prendre un moment à la mémoire des enfants des pensionnats », a déclaré le chef caquiste, qui agissait vendredi à titre de premier ministre.

Le pensionnat d’Amos a accueilli jusqu’à 200 enfants par année, de 1955 à 1974. Il a depuis été démoli.

M. Legault a participé à une cérémonie de commémoration devant un monument qui se dresse aujourd’hui sur les lieux où se trouvait l’édifice.

« Les pensionnats ça a été un drame humain, a-t-il dit. On enlevait sans raison des parents à leurs enfants. »

M. Legault a affirmé qu’il est important de reconnaître le drame vécu par les pensionnaires, « même si c’est douloureux, même si c’est gênant ce qui s’est passé au Québec, au Canada ».

Nation à nation

Le chef caquiste a formulé le souhait de développer des relations de nation à nation avec les communautés autochtones.

« On doit comprendre que ça va prendre du temps. On doit se mettre à la place des communautés autochtones. Ça va prendre du temps pour rebâtir des liens de confiance. »

Après la cérémonie, M. Kistabich a affirmé que les enjeux autochtones sont peu discutés durant la campagne électorale. Il souhaiterait que le prochain gouvernement soit plus actif sur la reconnaissance des droits des Premières Nations.

« Je trouve que ça va au ralenti, vraiment au ralenti, a-t-il dit. Ça va prendre du temps pour qu’on fasse confiance vraiment. On a trop vécu de rejet. Même si on a des gains au niveau constitutionnel, de la Cour suprême, ce n’est pas toujours reconnu. »

Il a notamment déploré que les membres des communautés autochtones paient plus de taxes au Québec qu’en Ontario.

« Le principe est là, tu n’es pas supposé de payer de taxes, a-t-il dit. C’est comme si on t’en donne un peu et on te le reprend par l’autre main. »

M. Kistabish a raconté que plusieurs des pensionnaires étaient gardés ainsi loin de chez eux pendant dix mois chaque année. Ils ne voyaient leurs familles que l’été.

Des fouilles

L’homme de 73 ans, qui habite à Pikogan, une réserve de la Première Nation algonquine, aimerait que des fouilles soient effectuées sur les lieux du pensionnat. Il a expliqué qu’une décision sera prise quand toutes les communautés autochtones concernées auront convenu de la façon de procéder.

Les enfants d’autres communautés à Lac Simon, Wemotaci, Obedjiwan et Manawan, ont également fréquenté l’institution.

« Il y a une madame quelque part, je ne dirai pas où, qui a confirmé qu’il y avait quelque chose ici, quelque chose de pas beau au niveau des corps », a-t-il dit.

Plusieurs communautés sont en réflexion depuis la découverte, en mai 2021, de 215 tombes anonymes sur le terrain d’un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique. D’autres sépultures ont été découvertes par la suite ailleurs au Canada, mais aucune fouille n’a encore été effectuée au Québec.

