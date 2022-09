Duhaime qualifie la CAQ de «bully»

Piqué au vif par des révélations sur l’un de ses candidats, Éric Duhaime a accusé la Coalition Avenir Québec (CAQ) de faire de l’intimidation et pointé du doigt la vice-première ministre Geneviève Guilbault parce qu’elle n’a pas porté le masque dans un avion récemment.

« La campagne de salissage de la CAQ là, c’est assez ! », a tonné le chef conservateur en fin de journée. « C’est pas vrai qu’ils vont venir s’essuyer les pieds sur nous aujourd’hui ! »

M. Duhaime réagissait à la publication, dans un journal local beauceron, d’un article potentiellement embarrassant concernant son candidat dans Beauce-Nord, Olivier Dumais, celui-là même qui, serait favori, selon un sondage paru le matin,

Dans un balado diffusé en juillet, le candidat a raconté avoir enfreint les règles en zone rouge pour se rendre dans un chalet avec des amis. Il affirme, par la suite, avoir menti à ses collègues maires à ce propos, rapporte-t-on dans le média en ligne Ma Beauce.

Un oubli, répond Duhaime

Questionné là-dessus, Éric Duhaime a répliqué par l’attaque. « Mme Guilbault [Geneviève, la vice-première-ministre], il y a trois jours, elle était dans un avion pas de masque contre les consignes du gouvernement », a-t-il tonné.

« Ils sont en train de fouiller dans les poubelles d’un gars qui a fait quelque chose, il y a plusieurs mois. À un moment donné, le double standard ça va faire ! Je m’excuse mais les caquistes, on n’a pas de leçons à recevoir d’eux. […] Aujourd’hui on n’acceptera pas de se faire intimider par des bullies de cette façon-là. »

Le chef conservateur a en outre laissé entendre qu’il était victime d’un double standard de la part des journalistes. « Est-ce qu’un journaliste a posé une question à Monsieur Legault sur sa propre ministre […] ? Absolument pas ! »

Questionné sur l’épisode de l’avion, l’attaché de presse de Mme Guilbault a expliqué que lors du vol en question son équipe avait demandé « à deux reprises » aux pilotes si le masque était nécessaire. « On nous a répondu que non », a répondu Louis-Julien Drufresne.

Enfin, en ce qui concerne M. Dumais, M. Duhaime a dit « avoir entendu » qu’il n’avait pas défié les règles délibérément. « Ce que j’ai entendu, c’est qu’il a oublié », a-t-il dit. « Le contexte, le détail, je ne le connais pas mais ce que je sais, c’est que la cap tente de se servir de ça alors qu’elle-même, elle voit pas la poutre dans son propre oeil. »