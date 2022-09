Gabriel Nadeau-Dubois: de la rue à la table d’honneur de la Chambre de commerce

En 10 ans, Gabriel Nadeau-Dubois est passé de la rue à la table d’honneur de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

À la tribune de la CCMM, le premier ministre Jean Charest invitait le 20 avril 2012 « GND » — et les étudiants qui protestaient contre la hausse des droits de scolarité sous les bombes assourdissantes aux abords du Palais des congrès de Montréal — à saisir les occasions d’emploi offertes par le Plan Nord. « À ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourrait leur offrir un emploi, et dans le Nord autant que possible », avait-il lancé devant les gens d’affaires rieurs rassemblés à l’intérieur de l’édifice.

L’ex-figure de proue du mouvement étudiant n’a pas fait sa vie dans le Nord. Dix ans après le Printemps érable, Gabriel Nadeau-Dubois sillonne le Québec afin de convaincre les Québécois à donner les commandes de l’État québécois au parti de gauche Québec solidaire (QS).

« Gouverner, c’est faire des choix », a souligné l’aspirant premier ministre Gabriel Nadeau-Dubois, devant la CCMM jeudi midi. Il a plaidé pour une « économie verte », y voyant « le ciment de la prospérité » du Québec. Il a parlé d’« ambition » et de « rigueur » ; de « prudence » et de « vision ».

Le président de la CCMM, Michel Leblanc, a notamment demandé à M. Nadeau-Dubois où s’« arrêtent » les taxes dans l’esprit de QS — disant avoir compté 11 nouvelles taxes dans le programme solidaire. « Il y en a peut-être plus », a mentionné M. Leblanc. Le porte-parole de QS a souligné la nécessité pour un éventuel gouvernement solidaire d’avoir « le moyen de [ses] ambitions ».

D’autres détails suivront.